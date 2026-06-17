Bota de Oro de la Copa del Mundo: Así está la clasificación de goleadores del Mundial 2026

Desde la primera Copa del Mundo, celebrada en Uruguay en 1930, hace 96 años, muchos futbolistas han dejado su huella como goleadores en el principal torneo internacional oficial de futbol masculino entre selecciones nacionales, de manera que el trofeo de campeón mundial no es el único premio en juego para los participantes.

La Bota de Oro, o Botín de Oro, es el premio otorgado al máximo goleador de cada edición de la Copa Mundial. Sin embargo, aunque la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) reconoce retrospectivamente como ganadores del galardón a los máximos anotadores de las primeras ediciones, este se entregó por primera vez en 1982.

Debido a errores en los registros de los primeros diez torneos, existen discrepancias sobre las cifras de algunos jugadores, en especial sobre la cantidad de goles anotados en las ediciones de 1934, 1938 y 1950. No obstante, para elegir al ganador se toman en cuenta, en primera instancia, los goles anotados y, en caso de empate, las asistencias.

Adicionalmente, en el 2006 fueron instituidas la Bota de Plata y la de Bronce para los jugadores que ocupan el segundo y tercer lugar en la clasificación de goleadores. Para ello, el criterio de selección se basa, en primer lugar, en la cantidad de goles anotados; en segundo, en las asistencias, y, finalmente, en quien haya disputado menos minutos.

Máximos goleadores por torneo

Uruguay 1930 - Guillermo Stábile (Argentina) con 8

- Guillermo Stábile (Argentina) con 8 Italia 1934 - Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) con 5

- Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) con 5 Francia 1938 - Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) con 5

- Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) con 5 Brasil 1950 - Ademir (Brasil) con 9

- Ademir (Brasil) con 9 Suiza 1954 - Sandor Kocsis (Hungría) con 11

- Sandor Kocsis (Hungría) con 11 Suecia 1958 - Just Fontaine (Francia) con 13

Chile 1962

En la Copa Mundial de Chile 1962 hubo un empate a cuatro goles entre seis jugadores: Florian Albert, de Hungría; Dražan Jerković, de Yugoslavia; Valentin Ivanov, de la Unión Soviética; Leonel Sánchez, de Chile, y Garrincha y Vavá, de Brasil, quienes se proclamaron campeones con la verdeamarela tras vencer a Checoslovaquia en la final.

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Inglatera 1966 - Eusebio (Portugal) con 9

- Eusebio (Portugal) con 9 México 1970 - Gerd Muller (Alemania) con 10

- Gerd Muller (Alemania) con 10 Alemania 1974 - Grzegorz Lato (Polonia) con 7

- Grzegorz Lato (Polonia) con 7 Argentina 1978 - Mario Kempes (Argentina) con 6

- Mario Kempes (Argentina) con 6 España 1982 - Paolo Rossi (Italia) con 6

- Paolo Rossi (Italia) con 6 México 1986 - Gary Lineker (Inglaterra) con 6

- Gary Lineker (Inglaterra) con 6 Italia 1990 - Salvatore Schillaci (Italia) con 6

- Salvatore Schillaci (Italia) con 6 EE. UU. 1994 - Hristo Stoitchkov (Bulgaria) con 6

- Hristo Stoitchkov (Bulgaria) con 6 Francia 1998 - Davor Suker (Crocia) con 6

- Davor Suker (Crocia) con 6 Corea & Japón 2002 - Ronaldo (Brasil) con 8

- Ronaldo (Brasil) con 8 Alemania 2006 - Miroslav Klose (Alemania) con 5

Sudáfrica 2010

En la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 hubo un empate a cinco goles entre cuatro jugadores: Thomas Müller, de Alemania; Wesley Sneijder, de Países Bajos; Diego Forlán, de Uruguay, y David Villa, de España, quien fue una de las principales figuras de su selección y resultó fundamental en la conquista del primer título mundial del cuadro español.

Brasil 2014 - James Rodríguez (Colombia) con 6

- James Rodríguez (Colombia) con 6 Rusia 2018 - Harry Kane (Inglaterra) con 6

- Harry Kane (Inglaterra) con 6 Catar 2022 - Kylian Mbappé (Francia) con 8

Máximos goleadores del Mundial 2026 - Hasta el 17 de junio