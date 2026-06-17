¿Por qué no está Adalberto Carrasquilla? Panamá enfrentará a Ghana sin una de sus grandes figuras

La selección de Panamá debutará en la Copa Mundial del 2026 este miércoles 17 de junio en un duelo ante Ghana, que se disputará en el Toronto Stadium de Canadá, correspondiente a la primera fecha del Grupo L, donde la escuadra de Inglaterra ya ocupa la primera posición tras derrotar 4-2 a Croacia en la ciudad de Dallas, Texas.

Adalberto Carrasquilla era uno de los nombres llamados a liderar a Panamá en su debut en la Copa del Mundo 2026, dado que el mediocampista de Pumas llegaba al Mundial como una de las grandes figuras de la selección roja para enfrentar a Ghana, en un partido considerado clave en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final.

Sin embargo, el director técnico español Thomas Christiansen sorprendió al dejar al volante fuera del once titular, de manera que muchos aficionados panameños se preocuparon por una posible recaída o una lesión de gravedad, tomando en consideración que Carrasquilla salió lesionado en la final de la Liga MX que perdió con Pumas.

En el segundo tiempo de esa final en México, Adalberto Carrasquilla recibió una barrida de Amaury García, de Cruz Azul, y tuvo que abandonar la cancha en carrito. Instantes después, se vio al panameño llorando en el banquillo de Pumas por el riesgo de perderse la Copa Mundial del 2026 con Panamá, la segunda de toda su historia.

¿Qué pasó con Carrasquilla?

Luego de haber sido subcampeón en México con Pumas, uno de los centroamericanos que más ilusión generaba para esta Copa del Mundo era Adalberto Carrasquilla, pero el entrenador Thomas Christiansen decidió no alinearlo como titular ante Ghana. Sin embargo, el Coco sí está disponible para el partido y podría tener varios minutos.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense TUDN, la principal razón de su ausencia en la alineación titular es su estado físico, ya que Carrasquilla arrastra molestias desde la final disputada con Pumas ante Cruz Azul, partido en el que sufrió una lesión que complicó seriamente su preparación para la Copa Mundial del 2026.

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Desde entonces, el mediocampista panameño de 27 años ha trabajado para recuperarse y llegar en condiciones al torneo, que marca el regreso de Panamá a una Copa del Mundo después de su histórica participación en Rusia 2018, donde, a pesar de haber perdido sus tres partidos de la fase de grupos, logró anotarle a Inglaterra y Túnez.

Frente a este escenario, la ausencia más sensible en la alineación titular de Panamá ante Ghana es la del "Coco" Carrasquilla, quien no arrancará desde el inicio luego de quedar fuera del once para el debut ante las Estrellas Negras, selección que se caracteriza por combinar potencia física, velocidad explosiva y habilidad técnica individual.

La lesión de Carrasquilla

El entrenador español Thomas Christiansen había mencionado que Adalberto Carrasquilla se estaba recuperando de una lesión muscular en el aductor izquierdo, sufrida durante la recta final de la temporada. Por lo tanto, aunque el Coco logró avanzar en su recuperación, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo desde el inicio del partido.

Adalberto Carrasquilla llegó a la Copa Mundial del 2026 con trabajo diferenciado y con la expectativa de estar disponible, aunque sin garantías de disputar los 90 minutos. Por ello, Thomas Christiansen optó por reservarlo y mantenerlo como una alternativa para el desarrollo del partido o para los encuentros ante Inglaterra y Croacia.