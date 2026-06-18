Polémica en Argentina: Una imagen de Maradona creada con IA promociona las apuestas deportivas

“Si el mundo quiere venir a cortarnos las piernas, le vamos a demostrar que acá se juega con pelotas”, afirma la voz artificial de un joven Diego Maradona, posiblemente inspirado en el ídolo de México 1986, en el comercial Gente con pelotas, difundido por una casa de apuestas argentina durante las transmisiones de la Copa Mundial de 2026.

Quien habla, en tiempo presente y mirando de frente a la cámara, es Maradona, el futbolista y entrenador argentino que se desempeñó como mediocampista ofensivo y delantero, y a quien diversos especialistas consideran uno de los mejores jugadores de la historia. Sin embargo, en este caso aparece promocionando un sitio de apuestas.

En los pocos minutos que dura la pausa de hidratación durante los partidos de la Copa Mundial del 2026, el anuncio, generado con inteligencia artificial (IA), muestra a Maradona promocionando apuestas deportivas. No obstante, aunque utiliza su imagen y una voz recreada digitalmente, el video desató una fuerte polémica en Argentina.

Tras conocerse que la propia familia autorizó el uso de la imagen, el comercial reavivó el debate ético sobre el empleo de tecnologías emergentes para recrear a figuras fallecidas y la discusión cobró fuerza en Argentina debido a que el anuncio se transmite durante las pausas de los partidos de la Copa Mundial y llega a millones de hogares.

Polémica en Argentina

La polémica se intensificó en Argentina por las frases que pronuncia el Diego Maradona recreado con IA, pero también porque la familia del astro, fallecido en el 2020, habría cedido los derechos de su imagen a una empresa de apuestas para la realización del comercial. Así lo confirmó a EFE el abogado que representa a las hijas del diez.

“Muchachos, es el momento de demostrar por qué la tienen así de grandes. Y si el mundo quiere venir a cortarnos las piernas, les vamos a demostrar que acá se juega con pelotas”, dice el Maradona recreado con inteligencia artificial en el polémico anuncio, vestido con la camiseta de la selección argentina y con el aspecto que tenía en 1986.

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“Fue autorizado por la familia”, dijo a Clarín, el periódico de mayor circulación en Argentina, Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona. Sin embargo, el medio informó que, aunque la decisión se tomó de manera consensuada entre los herederos del astro, tres de ellos —Jana, Diego y Fernando— no estuvieron de acuerdo.

En consecuencia, las redes sociales se llenaron de comentarios, muchos de ellos críticos con la publicidad y el uso de la imagen del futbolista, una de las figuras más queridas e influyentes de Argentina, de manera que las críticas también se dirigieron a la empresa responsable del anuncio, dedicada a las apuestas, así como al lenguaje utilizado.

diganme que es mentira que hicieron una ia de maradona para promocionar una casa d apuestas por favor pic.twitter.com/MnmHW8B7ly — Peñargrol (@CAPArgento__) June 12, 2026

Habló la última pareja de Maradona

Rocío Oliva, la última pareja de Maradona, fue una de las voces críticas de la publicidad. “Si usan la imagen de Diego, que sea para algo lindo y que los chicos puedan imitar”, dijo en la cadena argentina América TV, donde también expresó su malestar por la decisión tomada por la familia del exfutbolista, en particular por sus dos hijas.

“¿Qué ocurre cuando los titulares de los derechos autorizan su uso, pero el clon digital ultrarrealista ofende a una comunidad, distorsiona una memoria colectiva o degrada la figura de una persona que ya no puede defenderse?”, cuestionó Gustavo Corvalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de Buenos Aires.