Verificamos por usted: ¿Se murió Jorge Messi? Las alertas por la salud del padre de Lionel Messi

Desde la noche del pasado miércoles 17 de junio, las redes sociales se llenaron de rumores que incluían versiones sobre el supuesto fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, e incluso figuras mediáticas argentinas, como Florencia Peña, afirmaron la muerte del padre del futbolista argentino, quien disputa la Copa Mundial del 2026.

Esta situación generó confusión y preocupación entre los seguidores y familiares del astro rosarino, por lo que la familia de Lionel Messi decidió difundir un comunicado oficial en las plataformas digitales para aclarar la situación médica de Jorge, quien presuntamente se encuentra bajo seguimiento médico y evoluciona favorablemente.

Los problemas de salud de Jorge Messi aumentaron la inquietud en Argentina en medio de la Copa del Mundo en Norteamérica, debido a que hasta el momento se desconoce la gravedad del cuadro médico del argentino, de 68 años, que junto con Celia Cuccittini, es padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, sus únicos cuatro hijos.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente", informó este jueves 18 de junio la familia del capitán argentino mediante un comunicado compartido en las redes sociales y otras plataformas digitales.

Preocupación por el padre de Lionel Messi

El texto compartido en X expresó, además, un "profundo malestar" de la familia por la difusión de rumores sobre el fallecimiento de Jorge Messi que circularon en medios y redes sociales de Argentina, y acusó una "falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

"Cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz", añadió el texto, que pidió "responsabilidad, prudencia y humanidad" y subrayó que "la salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de interés mediático".

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Por su parte, tras el triunfo de Argentina ante Argelia en el debut mundialista del pasado martes 16 de junio, Lio Messi fue consultado por las lágrimas que derramó durante la celebración del primero de sus goles y reveló que enfrentaba "una cuestión totalmente ajena a lo deportivo". hora se sabe que estaba relacionada con la salud de Jorge.

"Pasé unos días difíciles, complicados, pero agradecido con toda la delegación y con todos mis compañeros porque estuvieron siempre a mi lado, dándome mucha fuerza para que esté bien", añadió el futbolista del Inter Miami, que con su triplete igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

Comunicado oficial:

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud.

En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y

evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Ante las versiones, rumores y especulaciones que han… — Gastón Edul (@gastonedul) June 18, 2026

La enfermedad de Jorge Messi

La familia de Messi comunicó que Jorge recibe monitoreo médico constante, que incluye estudios y controles especializados; sin embargo, se desconoce la enfermedad que padece. De hecho, la familia enfatizó que, por ahora, solo el círculo cercano conoce exactamente su situación de salud, por lo que esta se dará a conocer oportunamente.

No obstante, la familia del jugador argentino, de 38 años, informó que Jorge Messi ha sido atendido en hospitales de Rosario y Buenos Aires, eb Argentina, por lo que su estado de salud es delicado. Adicionalmente, en pleno debut de Argentina en el Mundial 2026 surgieron rumores sobre el presunto fallecimiento del padre de Lionel Messi.