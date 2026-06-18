La familia Messi rompe el silencio sobre la salud de Jorge Messi y emite un comunicado oficial tras días de especulaciones

A través de sus redes sociales, este jueves 18 de junio, la familia de Lionel Messi rompió el silencio ante los rumores que circularon en los últimos días sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre del astro argentino y también su representante. En un comunicado oficial, confirmó que atraviesa una situación médica, pero destacó que su evolución es favorable.

Durante los últimos días, múltiples versiones y especulaciones encendieron las alarmas en torno a la condición de Jorge Messi, lo que llevó a la familia a emitir un mensaje claro y contundente para frenar la desinformación y resguardar su privacidad.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señala parte del comunicado.

Asimismo, expresaron su malestar por el tratamiento mediático del tema y calificaron como irresponsables ciertos rumores difundidos sin confirmación. “Queremos expresar nuestro profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, puntualizó la familia.

En ese sentido, dejaron claro que únicamente el círculo más cercano tiene acceso a información precisa, por lo que pidieron no dar validez a versiones externas. También hicieron un llamado a la prudencia: “En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”.

COMUNICADO OFICIAL DE LA FAMILIA MESSI SOBRE LA SALUD DE JORGE



"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud.



En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.



Ante las… pic.twitter.com/yLC0YHaJ8x — Diario Olé (@DiarioOle) June 18, 2026

Finalmente, agradecieron las muestras de apoyo y solicitaron respeto para atravesar este proceso en la intimidad. Indicaron que cualquier novedad será comunicada oportunamente por los canales oficiales de la familia.

Mientras tanto, reiteraron su agradecimiento por los mensajes de solidaridad recibidos y confiaron en la pronta recuperación de Jorge Messi, asegurando que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.