Guatemalteco apoya a la selección de Alemania en el Mundial 2026 y entrega un regalo a Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid

Mientras Alemania realiza su concentración en Winston-Salem, Carolina del Norte, en el Mundial 2026, un guatemalteco forma parte del equipo de apoyo que trabaja junto a una de las selecciones más importantes del planeta.

Se trata de Omar Pineda, originario de El Progreso, Jutiapa, quien además aprovechó su cercanía con la delegación para entregar al defensor Antonio Rüdiger una obra elaborada por el artista guatemalteco Mario Esquivel.

Durante las últimas semanas, Pineda ha trabajado junto a la delegación alemana en diferentes aspectos relacionados con la logística local, una labor que le ha permitido convivir de cerca con algunas de las principales figuras del combinado europeo.

Entre ellas destacan el histórico guardameta Manuel Neuer, el defensor Antonio Rüdiger y los mediocampistas Jamal Musiala y Florian Wirtz, considerados dos de los jugadores más prometedores de la nueva generación del futbol alemán.

“Estoy acreditado por la FIFA para asistir a todos los entrenamientos y a todas las conferencias de prensa de Alemania. Además, ayudamos con parte del catering, el transporte y la logística local para el equipo, su personal y el cuerpo técnico”, explicó Pineda.

El guatemalteco desarrolla estas funciones por medio de una empresa con sede en Carolina del Norte que participa en proyectos de organización, mercadeo y logística de eventos.

El regalo para Antonio Rüdiger

Más allá de sus responsabilidades con la selección alemana, Pineda quiso aprovechar la ocasión para promover el talento de otro guatemalteco.

Por ello entregó a Antonio Rüdiger una obra creada por Mario Esquivel, artista originario también de El Progreso, Jutiapa. Se trata de una camisola, y que fue elaborada especialmente para el defensor del Real Madrid y combina elementos relacionados con Alemania y Guatemala.

“Mario Esquivel es de El Progreso, Jutiapa. Lo conocí hace algunos años y decidí apoyarlo porque me impresionó su talento”, comentó.

Según explicó, desde entonces ha servido como enlace para que las obras del artista lleguen a manos de distintas personalidades internacionales.

Gracias a ese respaldo, trabajos de Esquivel han sido entregados a agrupaciones musicales, actores, presentadores de televisión y ahora también a futbolistas de talla mundial.

Cómo llegó Omar Pineda al Mundial 2026

La historia de Pineda comenzó lejos de los estadios mundialistas.

Originario de El Progreso, Jutiapa, emigró a Estados Unidos cuando tenía 14 años y posteriormente se estableció en Carolina del Norte. A los 17 años comenzó a trabajar en la industria del entretenimiento y, con el paso de los años, fundó Bombazo Enterprises en 2004.

Actualmente acumula más de tres décadas de experiencia en áreas relacionadas con la promoción, el mercadeo, la organización de eventos y la logística, trayectoria que le abrió las puertas para colaborar con la selección alemana durante el Mundial 2026.

Para el guatemalteco, formar parte del entorno de una de las selecciones más exitosas de la historia representa un logro profesional, pero también una oportunidad para mostrar el talento y la capacidad de los connacionales en escenarios internacionales.

Esta vez, además de colaborar con Alemania en la Copa del Mundo, también logró que una obra creada en Jutiapa llegara a las manos de una de las figuras del futbol mundial.