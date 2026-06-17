“Feliz por el comienzo” la publicación de Messi por la victoria de Argentina en el Mundial 2026 gracias a su hat-trick

Argentina comenzó de la mejor forma el Mundial 2026, no solo por obtener una victoria contra Argelia, sino porque su capitán, Lionel Messi, le dio los tres puntos a su equipo tras anotar un histórico hat-trick.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ocupa el primer lugar del grupo J, seguido de Austria, que también cumplió tras vencer 3-1 a Jordania.

La Albiceleste se encuentra en un momento de plena forma, y eso lo dejó ver Lionel Messi en una reciente publicación en sus redes sociales al finalizar el partido.

El astro argentino compartió una serie de 13 fotografías en las que se observa a él y al resto del equipo de Argentina, así como varios momentos del partido contra Argelia.

Messi también escribió un mensaje optimista en sus redes sociales tras la victoria de Argentina, donde afirmó sentirse "feliz" por el debut de su equipo.

"FELIZ POR EL COMIENZO, AGRADECIDO POR EL CARIÑO Y MUY ORGULLOSO..."



✍️ El mensaje de Leo Messi tras el debut con hat-trick y goleada ante Argelia#ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/EsbmuOVmm9 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026

"Feliz por el comienzo, agradecido por el cariño y muy orgulloso de ver a este grupo volver a competir como viene haciéndolo todos estos años", escribió Messi en sus redes sociales.

La publicación ya alcanzó más de 16 millones de likes y varios comentarios en los que la gente elogió a Messi y su participación en el partido.

Tras la victoria de Argentina, el conjunto sudamericano se prepara para su próxima cita mundialista, que será el 22 de junio contra Austria y el 27 del mismo mes contra Jordania.

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