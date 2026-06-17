¿Era roja para Messi? Exárbitro guatemalteco Jonathan Polanco explica por qué la entrada sobre Mandi debió terminar en expulsión

La selección de Argentina comenzó con paso firme la defensa de su título mundial al imponerse 3-0 a Argelia, en un partido en el que Lionel Andrés Messi fue la figura al firmar un triplete y ampliar su marca goleadora en las Copas del Mundo.

El capitán albiceleste apareció en los momentos clave del encuentro y anotó a los minutos 17, 60 y 76 para guiar a su equipo hacia una victoria sin complicaciones. Más allá del resultado, una jugada protagonizada por Messi generó la principal polémica de la noche.

Después de su primer gol, el astro argentino estuvo involucrado en una acción dividida con el defensor argelino Aïssa Mandi. En la disputa del balón, Messi realizó una entrada con la planta del pie que impactó una zona sensible del rival, lo que provocó su caída inmediata y reclamos desde el banquillo africano.

El árbitro polaco Szymon Marciniak, reconocido por dirigir la final del Mundial de Catar 2022, sancionó únicamente la falta, sin mostrar tarjeta. A pesar de la dureza de la acción, el VAR no intervino ni sugirió una revisión, lo que desató cuestionamientos sobre la aplicación del reglamento.

Prensa Libre consultó al exárbitro guatemalteco Jonathan Polanco, quien estuvo 15 años como árbitro federado. Su desempeño durante ese período le permitió proyectarse en el ámbito internacional y obtener el gafete FIFA durante cuatro años. Polanco analizó la jugada desde el punto de vista técnico y disciplinario.

¿Fue correcta la decisión arbitral?

Polanco explicó que el primer paso del árbitro fue acertado al sancionar la infracción:

“Sí, en ese caso, el árbitro acierta al sancionar la infracción. Recordemos que la toma de decisiones del árbitro se lleva en diferentes pasos y fases. Lo primero es establecer si una acción de un jugador conlleva ser sancionada como infracción, que sea algo que contravenga las reglas del juego. El árbitro lo establece de esa forma”, expresó.

Sin embargo, el análisis apunta a un error en la segunda fase: la sanción disciplinaria.

¿Era jugada de tarjeta roja?

El exárbitro fue claro al señalar que la acción debió castigarse con expulsión, con base en la naturaleza de la falta: “El siguiente paso es donde sucede uno de los primeros errores críticos de esta acción, que es cuando el árbitro tiene que tomar la sanción disciplinaria. En este caso, al ser una falta aislada, nos centramos en la naturaleza de la infracción, y lo crítico es que el árbitro demuestra una falencia en la calificación de la naturaleza violenta de esta falta”, señaló.

Polanco detalló que la jugada cumple con todos los criterios de juego brusco grave: “Todos los elementos encuadran perfectamente para que la acción se catalogue como juego brusco grave, y la regla 12 lo traduce inmediatamente en una tarjeta roja. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la zona de contacto, que es directa a una zona blanda del cuerpo, con un alto riesgo de provocar lesión al adversario, específicamente en el talón de Aquiles”, expresó.

Además, enfatizó el elemento clave que determina la gravedad: “¿Se pone en riesgo la integridad física del adversario? Si la respuesta es sí, automáticamente la acción tiene que ser catalogada como tarjeta roja”, señaló.

¿Viste el partido? La falta de Messi encendió el #Debate en redes. Muchos piden #TarjetaRoja recordando castigos a otros jugadores. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/AeJoktIfnh — Info Primicias (@infoprimiciasec) June 17, 2026

El papel del VAR en la polémica

Otro de los puntos críticos fue la inacción del videoarbitraje, pese a que existían repeticiones claras de la jugada.

“También hay una complicidad por parte del videoarbitraje, porque se tienen elementos contundentes. Hay una imagen concluyente que el árbitro pudo haber analizado para evitar que se consumara el error. Es una acción que se puede calificar como expulsión”, expresó.

Para Polanco, la herramienta tecnológica no cumplió su función en este caso.

¿Influyó el contexto o el nombre de Messi?

El análisis también abre la puerta a interpretaciones sobre si el protagonismo del jugador argentino influyó en la decisión:

“Es una situación muy subjetiva. Al final, cada quien va a sacar sus conclusiones. Puede analizarse el ángulo de visión del árbitro o posibles interferencias visuales, pero si pesó el nombre de Messi, ya es un tema subjetivo”, señaló.

El uso de nuevas tecnologías, como la RefCam, podría aportar más elementos para evaluar lo ocurrido desde la perspectiva del árbitro central.

¿Por qué no intervino el VAR?

Finalmente, el exárbitro explicó el funcionamiento del VAR y dejó claro que la decisión final siempre recae en el juez central:

“El videoarbitraje ha sido inconsistente. Es una herramienta que está al alcance del árbitro para tener juicio de valor, pero quien toma la decisión final es el árbitro principal del juego”, expresó.

Argentina comenzó su camino mundialista con una sólida victoria y una destacada actuación de Messi, pero la jugada con Mandi mantiene abierto el debate si era expulsión o no.