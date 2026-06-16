Messi celebra 20 años de su debut mundialista con un triplete y nuevos récords en Argentina

El capitán argentino Lionel Messi anotó en tres ocasiones este 16 de junio en el partido que Argentina disputó ante Argelia en el Mundial 2026.

El 16 de junio de 2006, un Messi de 18 años debutó en Alemania 2006 frente a Serbia y Montenegro. Ingresó en el minuto 75 y marcó el sexto gol de la victoria argentina. Dos décadas después, a pocos días de cumplir 39 años, volvió a celebrar en una Copa del Mundo.

El rosarino abrió el marcador al minuto 17 con un potente remate de zurda desde fuera del área, tras una asistencia de Rodrigo De Paul.

En el segundo tiempo, al minuto 60, Messi amplió la ventaja. Después de un remate de un compañero que rebotó en el portero argelino, la Pulga apareció en el área chica para empujar el balón al fondo de la red.

El tercer tanto llegó al minuto 78, cuando culminó una jugada colectiva con una definición dentro del área para completar su triplete. Con sus tres anotaciones, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo y siguió ampliando sus récords con la selección argentina.

Según registros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Messi es el jugador con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo, al superar la marca de 26 encuentros establecida por el alemán Lothar Matthäus.

Con su anotación ante Argelia, alcanzó los 16 goles mundialistas de Miroslav Klose y superó las cifras de Gerd Müller y Kylian Mbappé que se quedan con 14 dianas, y están entre los máximos anotadores históricos del torneo. Además, se mantiene como el máximo goleador argentino en la historia de las Copas del Mundo.

Cada presentación de Messi en este Mundial amplía sus registros de participaciones, minutos disputados y presencia en distintas ediciones del torneo. El encuentro ante Argelia también representa su partido número 200 con la selección absoluta de Argentina. En estos juegos ha anotado 119 goles con el cuadro argentino.

La Albiceleste, vigente campeona del mundo, integra el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania.

ARG 🇦🇷 0-0 🇩🇿 ALG (1')



A las 22 horas 03 minutos y 01 segundos del 16 de junio de 2026 (hora local de Rosario), EXACTAMENTE 20 AÑOS DESPUÉS DE SU DEBUT mundialista (con gol) ante Serbia, Messi se convierte en el primer hombre en JUGAR en SEIS ediciones de la Copa del Mundo,… pic.twitter.com/O5TvdTOkBN — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 17, 2026

Tras este compromiso, Argentina enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio.

هدف الأسطورة ليو ميسي من تصوير المدرجات 😍🚨 pic.twitter.com/jrBtvdxBgc — Messi World (@M10GOAT) June 17, 2026

El partido está en desarrollo (se actualizará el resultado final)