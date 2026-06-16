El estreno soñado de Erling Haaland: doblete y más récords con la Selección de Noruega

El delantero del Manchester City marcó a los minutos 29 y 43, contribuyendo a la ventaja parcial de la selección noruega. Con estas anotaciones alcanzó los 57 goles en 51 partidos con la selección absoluta y amplió su condición de máximo goleador histórico de Noruega.

El primer tanto llegó tras una asistencia de David Møller Wolfe y una definición de zurda dentro del área. El segundo fue consecuencia de un error en la salida de balón de Irak que Haaland aprovechó con un remate de derecha.

Irak descontó por medio de Aymen Hussein al minuto 39, aunque el protagonismo de la primera mitad fue para el atacante noruego.

Los goles representan las anotaciones 56 y 57 de Haaland con la selección. El delantero debutó con Noruega el 5 de septiembre de 2019 y desde entonces ha mantenido una progresión constante.

Su producción internacional incluye 21 goles en eliminatorias mundialistas, 19 en la Liga de Naciones de la UEFA, seis en eliminatorias europeas y nueve en partidos amistosos.

La clasificación de Noruega al Mundial 2026 estuvo estrechamente vinculada al rendimiento de Haaland. Durante las eliminatorias anotó 16 goles en ocho partidos y fue una de las principales figuras del equipo dirigido por Ståle Solbakken.

Ante Irak volvió a demostrar las cualidades que lo han convertido en uno de los delanteros más destacados del fútbol mundial: potencia física, velocidad, capacidad de desmarque y eficacia frente a la portería.

11 - Erling Haaland has scored in his last 11 competitive appearances for Norway dating back to November 2024.



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Acompañado por Alexander Sørloth y con Martin Ødegaard como principal generador de juego, Haaland lideró el ataque de una selección noruega que regresó a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

El doblete en Boston marca un estreno soñado para el delantero de 25 años, que disputa por primera vez la máxima competición de selecciones y confirma su papel como principal referencia ofensiva de Noruega en el torneo.