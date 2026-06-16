Mundial 2026: El doblete de Haaland y la historia detrás del apellido Braut en su camiseta

Erling Haaland tuvo un estreno soñado en la Copa del Mundo 2026. El delantero noruego se está presentando por primera vez en un Mundial y lo ha hecho con un doblete que ha sido clave para que Noruega esté en ventaja frente a Irak 2-1 en un vibrante encuentro de la fase de grupos.

El atacante del Manchester City abrió el marcador antes de la media hora de juego, demostrando una vez más su instinto goleador. Con una lectura perfecta de la jugada, atacó el espacio entre los defensores para conectar un preciso centro y empujar el balón al fondo de la red.

Aunque Irak logró igualar el encuentro, Haaland volvió a aparecer apenas unos minutos después para devolverle la ventaja a los europeos. Esta vez aprovechó una presión alta sobre el guardameta rival, quien tardó en despejar y terminó estrellando el balón en el cuerpo del noruego antes de que este terminara ingresando a la portería.

¿Porqué lleva Braut Haaland en su camisola?

Más allá de sus goles, otro detalle llamó la atención durante su debut mundialista. En la camiseta del atacante apareció el nombre “Braut Haaland”, una elección que ya había utilizado anteriormente y que rinde homenaje a su madre, Gry Marita Braut.

Gry fue una destacada atleta en Noruega y llegó a proclamarse campeona nacional de heptatlón, disciplina que combina siete pruebas de pista y campo. La influencia deportiva materna marcó los primeros años de Erling, quien antes de dedicarse por completo al fútbol también practicó atletismo.

De hecho, cuando tenía apenas cinco años registró un salto de longitud de 1.63 metros, una marca que, según registros noruegos, continúa vigente para su categoría infantil.

Así, Haaland no solo dejó su huella con dos goles en su estreno mundialista, sino que también volvió a poner en valor las raíces deportivas que ayudaron a forjar a una de las grandes estrellas del futbol actual.