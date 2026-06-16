Qué significan los parches que llevará Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Como vigente campeona del mundo, la Selección de Argentina lucirá un parche conmemorativo que identifica al defensor del título conquistado en Catar 2022. El distintivo aparece junto con el escudo nacional y destaca la condición de campeón vigente durante el torneo.

Además, Argentina forma parte del grupo de selecciones campeonas del mundo que portan una versión especial del emblema oficial del Mundial 2026.

Junto con Brasil, Alemania, Francia, España, Inglaterra y Uruguay, exhibe una versión diferenciada del logotipo del torneo.

Messi y Dibu Martínez

Lionel Messi, que disputa su sexta Copa del Mundo, llevará una insignia especial reservada para los futbolistas con cinco o más participaciones mundialistas.

El capitán argentino comparte ese grupo con jugadores como Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Manuel Neuer, Guillermo Ochoa y Yuto Nagatomo.

Por su parte, Emiliano Martínez lucirá el distintivo que reconoce a los ganadores de premios individuales en ediciones anteriores de la Copa del Mundo, tras haber obtenido el Guante de Oro en Catar 2022.

Los debutantes

Varios integrantes del plantel argentino portarán un parche que identifica su primera participación en una Copa del Mundo. Entre ellos figuran futbolistas como Nicolás Paz, Valentín Barco, Giuliano Simeone, Marcos Senesi y otros jugadores que afrontan su estreno en la máxima competición internacional.

Las camisetas también incorporan el escudo oficial del Mundial 2026 y los distintivos institucionales aprobados por la FIFA para esta edición del torneo.

Más allá de su función identificativa, estos elementos reflejan hitos deportivos individuales y colectivos de los jugadores y selecciones participantes.

Argentina iniciará la defensa del título obtenido en Catar 2022 frente a Argelia, en uno de los encuentros más esperados de la primera jornada del Grupo J.