Mundial 2026: tras su doblete, ¿a cuántos goles quedó Mbappé del récord de Miroslav Klose?

La Selección de Francia debutó con autoridad en la Copa del Mundo 2026 al vencer a Senegal y dejó claro desde el primer partido por qué figura entre las favoritas para conquistar el título. El equipo dirigido por Didier Deschamps mostró solidez, jerarquía y efectividad para comenzar con buen paso su participación en el certamen.

La principal figura del encuentro fue Kylian Mbappé. El delantero francés firmó un doblete y confirmó su protagonismo en las Copas del Mundo. Abrió el marcador al minuto 66 y, cuando el partido estaba por concluir, volvió a aparecer al 90+6 con un potente zurdazo para sentenciar el encuentro.

Mbappé, tras los máximos goleadores

Con estas dos anotaciones, el delantero del Real Madrid alcanzó los 14 goles en Copas del Mundo, una cifra destacada para un jugador que disputa apenas su tercer Mundial, a los 27 años.

Su registro es el siguiente:

Rusia 2018: 4 goles

Qatar 2022: 8 goles

Mundial 2026: 2 goles

Total: 14 goles

Con esta marca, Mbappé superó a Just Fontaine (13), igualó a Gerd Müller (14) y se ubicó entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales.

Máximos goleadores de la historia de los Mundiales

Miroslav Klose – 16

Ronaldo Nazário – 15

Kylian Mbappé – 14

Gerd Müller – 14

Lionel Messi – 13

Just Fontaine – 13

Pelé – 12

A dos goles del récord

Mbappé quedó a dos anotaciones de igualar el récord histórico. Francia enfrentará en la próxima jornada a Irak, una oportunidad para que el delantero continúe aumentando su registro goleador en la competencia.

Francia confirma sus aspiraciones

Más allá de la actuación individual de Mbappé, Francia dejó buenas sensaciones como equipo, con orden táctico, profundidad ofensiva y una plantilla con talento en todas sus líneas. Con Deschamps en el banquillo y Mbappé como principal referente, el conjunto francés aspira a pelear por el título mundial.