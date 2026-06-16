Video: la polémica celebración del gol de Irán en el Mundial 2026 y la explicación de Mohebi

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Video: la polémica celebración del gol de Irán en el Mundial 2026 y la explicación de Mohebi

Mohebi anotó el gol que selló el empate 2-2 de Irán ante Nueva Zelanda, pero su celebración acaparó la atención tras generar diversas interpretaciones. Después del partido, el futbolista explicó el significado de su gesto.

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LOS ANGELES (United States), 16/06/2026.- Iran midfielder Mehdi Ghayedi (L) and forward Mohammad Mohebi celebrate after Mohebi scored a goal in the second half during the FIFA World Cup 2026 group stage match Iran against New Zealand, in Los Angeles, USA, 15 June 2026. (Nueva Zelanda) EFE/EPA/CHRIS TORRES

El centrocampista iraní Mehdi Ghayedi (izq.) y el delantero Mohammad Mohebi celebran después de que Mohebi anotara el segundo gol de Irán.(Foto Prensa Libre:EFE).

La selección de Irán debutó en la Copa del Mundo 2026 con un empate 2-2 frente a Nueva Zelanda en el SoFi Stadium, de Los Ángeles, en un partido intenso y equilibrado de principio a fin. El conjunto iraní demostró carácter al remontar en dos ocasiones para sumar su primer punto en el torneo.

El encuentro comenzó con una sorpresa, ya que el conjunto neozelandés golpeó temprano gracias a su extremo Elijah Just, quien abrió el marcador al minuto 7. Irán reaccionó con orden y paciencia hasta encontrar el empate por medio de Ramin Rezaeian, quien definió con precisión y celebró de forma particular, al cubrirse el rostro.

En la segunda mitad, Nueva Zelanda volvió a tomar ventaja cuando Just firmó su doblete al minuto 54 y se consolidó como la principal figura ofensiva de su equipo. Sin embargo, una vez más Irán respondió con rapidez. Al minuto 64, Mohebi marcó el 2-2 definitivo con una anotación clave que mantuvo vivas las aspiraciones de su selección.

No obstante, el gol de Mohebi no estuvo exento de polémica. Su celebración, en la que simuló un gesto relacionado con un arma, generó diversas interpretaciones entre los aficionados y acaparó parte de la atención después del partido. El futbolista apuntó con dos dedos a su brazo; luego extendió dos dedos de la mano derecha y los movió en el aire.

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Al finalizar el encuentro, el goleador iraní aclaró el significado de su celebración. “Quería dar las gracias a todos los iraníes que viven en Los Ángeles. Crean un ambiente fantástico. Se me ocurrió la celebración y hago estos gestos para todos los aficionados; solo es una celebración”, expresó.

Más allá del resultado, el contexto de la selección iraní ha sido complejo. El equipo llegó al Mundial en medio de dificultades logísticas y políticas, lo que obligó al plantel a establecer su base de operaciones en Tijuana, México. Además, afrontó restricciones migratorias que complicaron la llegada de parte de su delegación.

Con este empate, ambos equipos suman un punto en el grupo y están obligados a buscar la victoria en la siguiente jornada si aspiran a avanzar de fase. Irán continuará su participación contra Bélgica el próximo 21 de junio, nuevamente en Los Ángeles. Después cerrará la fase de grupos frente a Egipto el 27 de junio en Seattle.

La selección de Irán dejó claro en su debut que, pese a las adversidades, tiene la capacidad de competir al más alto nivel y luchar hasta el último minuto en la máxima cita del futbol mundial.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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