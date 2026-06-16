¿Un fracaso? las críticas a España tras empatar ante Cabo Verde en su debut del Mundial 2026

Una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026 es España. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente genera grandes expectativas por su desempeño en otras competiciones y por contar con jugadores del calibre de Lamine Yamal, Pedri, Gavi y Mikel Oyarzabal.

Sin embargo, la emoción pareció diluirse un poco en el debut de "La Roja" en el Mundial, luego de empatar 0-0 contra Cabo Verde, ya que todos los pronósticos señalaban a España como favorita e, incluso, preveían un resultado abultado.

El insípido empate deja a España en una situación comprometida, no solo por no cumplir las expectativas en su debut mundialista, sino también por las críticas recibidas. Estas no solo recaen sobre algunos jugadores por su desempeño, sino también sobre decisiones tácticas que son responsabilidad de De la Fuente.

Incluso, la decepción que supuso el empate de España, que actualmente ocupa el puesto 3 del ranking de la FIFA, dejó bien posicionada a la selección de Cabo Verde (que está en el puesto 64), que logró mantener su portería imbatida gracias a la gran actuación de su guardameta, Vozinha.

Perdió el reloj

Entre las principales críticas que recibió España, según el diario Marca, figura lo tarde que el técnico Luis de la Fuente realizó los cambios.

❌ "ESPAÑA ha pecado de SOBERBIA".



‼️ @As_TomasRoncero, muy crítico con la actitud del equipo en el debut del Mundial.



📺 #ChiringuitoSelección📺 pic.twitter.com/BuEYmE6cBn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2026

Las sustituciones de España llegaron hasta el minuto 70, cuando De la Fuente tomó la decisión de incorporar a jugadores como Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams y Mikel Merino.

Aunque los cambios mejoraron ligeramente el rendimiento del equipo, no fueron suficientes para abrir el marcador, y muchos señalan que el técnico tardó demasiado en realizar las modificaciones necesarias.

🇪🇸 España lleva dos partidos consecutivos en Mundiales sin poder anotar goles. Ante Marruecos tuvieron el 77% de la posesión y contra Cabo Verde el 74%. Apenas remataron 8 veces con dirección del arco rival. pic.twitter.com/oDa0BYW9Mo — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 16, 2026

Definición

En cuanto a la posesión y al dominio del partido, España mostró su superioridad. Sin embargo, uno de los puntos débiles expuestos por los aficionados fue la falta de eficacia para definir frente a la portería.

Esto se reflejó en las numerosas ocasiones creadas por España, en las que delanteros como Ferran Torres desperdiciaron varias oportunidades de gol frente al arco de Cabo Verde.

A pesar de que España, según Marca, tuvo el 74% de la posesión del balón, realizó 27 remates y siete disparos a puerta, no logró abrir el marcador.

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