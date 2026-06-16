“Están mandando un fuerte mensaje al mundo”: la visita de Infantino al vestuario de Irán tras su debut en el Mundial 2026

La selección de Irán protagonizó uno de los partidos más vibrantes en el arranque del Mundial 2026, al firmar un empate 2-2 ante Nueva Zelanda en el SoFi Stadium, de Los Ángeles, frente a más de 70 mil aficionados. El encuentro estuvo marcado por la emoción, los goles y momentos de alta tensión que ya comienzan a escribir la historia de esta Copa del Mundo 2026.

El conjunto asiático mostró carácter, determinación y calidad en su debut en el Grupo G, al sobreponerse a las adversidades dentro y fuera de la cancha. El empate no solo le permitió sumar un punto, sino también enviar un mensaje claro en medio de un contexto complicado.

Desde las gradas, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, siguió de cerca el partido y expresó su entusiasmo por el espectáculo ofrecido. “Un estadio lleno en Los Ángeles, un partido precioso y emocionante. El 2-2 dejó grandes momentos y grandes goles. Estoy muy feliz de ver a Irán en el Mundial 2026; esto es parte de la historia”, expresó.

Pero el gesto más significativo llegó después del encuentro. Infantino bajó al vestuario de Irán, donde felicitó personalmente a los jugadores por su actuación y por el impacto que generan en el torneo.

“Enhorabuena a todos, estoy muy contento de verlos aquí”, les dijo. Además, destacó: “Están mandando un fuerte mensaje al mundo”, en referencia al contexto difícil que vive la selección fuera del campo.

Irán llegó a este Mundial rodeado de complicaciones logísticas y políticas. Debido a tensiones internacionales, se vio obligado a establecer su base en Tijuana, México, además de enfrentar restricciones en la emisión de visas para parte de su delegación. A pesar de ello, el equipo ha demostrado fortaleza y compromiso en su participación mundialista.

Ahora, el conjunto iraní buscará seguir haciendo historia en el Grupo G, donde afrontará dos duelos clave: contra Bélgica, el 21 de junio, nuevamente en Los Ángeles, y frente a Egipto, el 27 de junio, en Seattle. Ambos partidos serán decisivos para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del certamen.

El empate ante Nueva Zelanda no solo dejó un resultado atractivo, sino también una historia cargada de significado. Irán ya impacta en el Mundial 2026, dentro y fuera del campo, y, como lo expresó Infantino, su presencia ya forma parte de una edición que promete ser inolvidable.