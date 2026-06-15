Mundial 2026: Guillermo Ochoa rompe en llanto al leer la emotiva carta de su hija y deja entrever su retiro de la Selección de México

Durante más de dos décadas, Guillermo Ochoa, ha soportado la presión de defender la portería de la selección de México. Ha celebrado victorias, sufrido derrotas y protagonizado atajadas que quedaron grabadas en la memoria de los aficionados. Sin embargo, ninguna de esas emociones logró quebrarlo como lo hizo una sencilla carta escrita por su hija, Lucciana.

En una dinámica organizada por la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol, el histórico guardameta recibió un mensaje que dejó al descubierto al hombre detrás del futbolista. En un ambiente íntimo y con la voz entrecortada, Ochoa comenzó a leer mientras las lágrimas aparecían poco a poco.

"Querido papá. Hay cosas que son difíciles de explicar con palabras y este es uno de esos momentos", iniciaba la carta.

Lucciana reconoció que millones de personas conocen a su padre por sus actuaciones mundialistas y por una carrera que lo convirtió en referente del futbol mexicano, pero dejó claro que para ella su mayor título siempre será otro.

"Mucha gente te conoce por todo lo que has logrado en el futbol. Hablan de los Mundiales, de tus partidos y de todos los años que llevas jugando futbol. Pero para mí eres, antes que nada, mi papá", continuó.

Sus palabras también recordaron el precio que ha tenido esa trayectoria: viajes interminables, concentraciones y cumpleaños en los que Guillermo no pudo estar presente por representar a su país.

"Desde chiquita te he visto representar a México con muchísimo orgullo. También he visto todo el esfuerzo que hay detrás de eso. Los viajes, los entrenamientos y los cumpleaños en los que no pudiste estar porque estabas trabajando por representar a México", añade la carta.

Lejos del reproche, la joven destacó la enseñanza que su padre les dejó con el ejemplo: nunca rendirse.

"Y aunque a veces no haya sido fácil, nunca te rendiste. Creo que eso es una de las cosas más importantes que nos has enseñado: seguir adelante y dar lo mejor de nosotros mismos".

El momento más conmovedor llegó con el cierre de la carta.

"Pase lo que pase en este Mundial, para nosotros ya eres un ganador. No solo por el futbol, sino por la persona que eres, por tu esfuerzo y por el ejemplo que nos das todos los días".

Y remató con una frase que terminó por romper por completo al arquero.

"Y aunque mucha gente te vea como una leyenda, yo seguiré viéndote como mi papá (y también mi leyenda). Todos te queremos muchísimo y estamos muy felices y orgullosos de ti porque vamos a ganar la Copa del Mundo juntos".

Con los ojos húmedos y todavía intentando procesar el momento, Ochoa reflexionó sobre una vida marcada por la camiseta nacional.

"Todo ha estado en una espiral durante más de 22 o 23 años, donde ha habido poco tiempo para vacacionar, para la familia o para llevarlos de paseo. La Selección de México siempre ha sido en mi carrera y en mi vida mi brújula".

Después llegó una confesión que sonó a despedida y que conmovió aún más a quienes seguían la escena.

"Yo no entiendo mi carrera sin la Selección. No sé qué sería mi carrera sin la Selección. Ahora que termine con la Selección, no le veo más sentido al futbol, no le veo más sentido al seguir jugando".

Con serenidad, aseguró que se marcha en paz con todo lo vivido.

"He disfrutado cada momento aquí, lo he dado todo, lo he dejado todo. Me voy en paz y con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto", sentenció.