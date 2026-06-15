Mundial 2026: los hermanos que compartirán el sueño y otros dividirán su corazón

El Mundial 2026 no es será el escenario donde las mejores selecciones del planeta busquen levantar el trofeo más codiciado del futbol. También será el lugar donde algunas familias vivirán una experiencia que trasciende los resultados y las estadísticas, porque el apellido que comparten tendrá el mismo peso que el escudo que llevarán sobre el pecho.

En las tribunas habrá padres que no sabrán a quién aplaudir primero, madres que celebrarán dos himnos con la misma emoción y hermanos que, después de compartir una infancia detrás de un balón, volverán a encontrarse en la máxima cita del deporte rey. Para unos, el destino les regaló la oportunidad de perseguir el sueño bajo una misma camiseta; para otros, la vida y las raíces familiares los condujeron por caminos distintos hasta convertirlos en rivales ocasionales.

La Copa del Mundo 2026 volverá a demostrar que el futbol tiene la capacidad de unir y separar al mismo tiempo. Unir porque muchos de estos jugadores comenzaron su historia en la misma casa, en el mismo barrio o incluso en el mismo equipo juvenil, soñando con escuchar algún día el himno de una selección nacional. Separar porque las decisiones personales, la doble nacionalidad o las oportunidades deportivas terminaron colocándolos bajo colores diferentes.

Uno de los casos más representativos será el de Jurriën y Quinten Timber, quienes visten juntos la camiseta de Países Bajos. Los hermanos, considerados parte de la nueva generación del futbol neerlandés, comparten vestuario con la posibilidad de escribir una historia conjunta en el torneo más importante del planeta, una recompensa para años de esfuerzo compartido.

La misma ilusión acompañará a Leandro y Juninho Bacuna, quienes defienden a Curazao con el orgullo de representar a una nación que busca seguir creciendo en el escenario internacional. También aparecen los hermanos Laros y Deroy Duarte, convocados por Cabo Verde, otro ejemplo de cómo una familia puede convertirse en protagonista de una misma aventura mundialista. El mismo caso de Theo y Lucas Hernández, quienes esperan volver a destacar con la selección de Francia.

Misma sangre, distinta bandera

Sin embargo, no todas las historias tendrán el mismo desenlace. El futbol también escribirá capítulos donde el vínculo de sangre quedará a un lado durante 90 minutos. Harry y John Souttar representan a Australia y Escocia, respectivamente, demostrando que un mismo hogar puede producir dos caminos completamente distintos hacia una Copa del Mundo.

Algo similar ocurrirá con Désiré Doué, quien jugará para Francia, mientras que su hermano Guéla Doué defiende los colores de Costa de Marfil. La historia se repite con Nico Williams e Iñaki Williams, quienes compartirán apellido, recuerdos y formación, pero representarán a España y Ghana, respectivamente. A ellos se suman Brian Brobbey y Derrick Luckassen, separados entre Países Bajos y Ghana, otra muestra de que las fronteras deportivas no siempre coinciden con las familiares.

Désiré y Guéla Doué, hermanos que juegan para Francia y Ghana. (Foto Prensa Libre: EFE).

Para quienes compartirán selección, cada entrenamiento será una extensión de aquellos partidos improvisados en casa o en el barrio. Para quienes compitan bajo banderas distintas, el orgullo será doble: defender a su país sin olvidar que, al otro lado del campo, estará una de las personas que mejor conoce sus fortalezas y debilidades.

En el Mundial 2026, los aficionados verán futbolistas persiguiendo un mismo objetivo. Pero detrás de cada celebración habrá historias de infancia, sacrificios familiares y sueños construidos entre hermanos. Algunos levantarán los brazos juntos después de un gol; otros quizá tengan que consolarse mutuamente tras una eliminación. Al final, el apellido seguirá siendo el mismo, aunque la camiseta cambie.

Los hermanos del Mundial 2026

Leandro Bacuna (Igdir, Turquía) y Juninho Bacuna (Volendam, Países Bajos) – Curazao .

(Igdir, Turquía) y (Volendam, Países Bajos) – . Theo Hernández (Milan, Italia) y Lucas Hernández (Paris Saint-Germain, Francia) – Francia .

(Milan, Italia) y (Paris Saint-Germain, Francia) – . Jurriën Timber (Arsenal, Inglaterra) y Quinten Timber (Marsella, Francia) – Países Bajos .

(Arsenal, Inglaterra) y (Marsella, Francia) – . Laros Duarte (Puskás Akadémia, Hungría) y Deroy Duarte (Ludogorets, Bulgaria) – Cabo Verde .

(Puskás Akadémia, Hungría) y (Ludogorets, Bulgaria) – . Harry Souttar (Leicester City, Inglaterra) y John Souttar (Rangers, Escocia) – Australia y Escocia .

(Leicester City, Inglaterra) y (Rangers, Escocia) – . Désiré Doué (Paris Saint-Germain, Francia) y Guéla Doué (Racing de Estrasburgo, Francia) – Francia y Costa de Marfil .

(Paris Saint-Germain, Francia) y (Racing de Estrasburgo, Francia) – . Nico Williams (Athletic Club, España) e Iñaki Williams (Athletic Club, España) – España y Ghana .

(Athletic Club, España) e (Athletic Club, España) – . Brian Brobbey (Ajax, Países Bajos) y Derrick Luckassen (Pafos, Grecia) – Países Bajos y Ghana.

Más allá de los títulos o las estadísticas, la Copa del Mundo volverá a dejar una de esas postales que solo el futbol puede ofrecer: la de hermanos que compartirán el mismo vestuario con un objetivo común y la de otros que, por un instante, cambiarán los abrazos por la competencia. Porque en el escenario más grande del planeta, el apellido une lo que las banderas, por un momento, deciden separar.