Argentina y Messi inician la defensa de su título mundial: cuándo juega y a qué hora verlo en Guatemala

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Argentina y Messi inician la defensa de su título mundial: cuándo juega y a qué hora verlo en Guatemala

Argentina inicia la defensa de la corona conquistada en Qatar 2022 cuando enfrente a Argelia en Kansas City. Con Lionel Messi como líder. Día, hora del partido aquí.

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Argentina comienza su participación en la Copa del Mundo 2026 con la responsabilidad de defender la corona obtenida en Qatar.(Foto Prensa Libre: EFE).

Argentina comienza su participación en la Copa del Mundo 2026 con la responsabilidad de defender la corona obtenida en Qatar.(Foto Prensa Libre: EFE).

La Selección Argentina comienza su participación en la Copa del Mundo 2026 con la responsabilidad de defender la corona obtenida en Qatar hace tres años y medio. En aquella final inolvidable, el conjunto albiceleste venció a Francia en los penales para conquistar su tercera estrella y consolidarse como una de las potencias históricas del futbol.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Andrés Messi salta al terreno de juego en Kansas City en el debut del Grupo J contra Argelia, donde también figuran Austria y Jordania.

El encuentro, programado para este martes 16 de junio a las 19 horas de Guatemala, marcará además el vigésimo aniversario del primer gol de Messi en una Copa del Mundo, detalle que añade un matiz especial a la cita.

La Albiceleste llega con la firme intención de conseguir el bicampeonato, un hito que no se alcanza desde 1962, cuando Brasil encadenó títulos consecutivos. Con Messi como referente y una plantilla que combina experiencia y juventud, Argentina parte como uno de los principales favoritos para levantar el trofeo.

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El duelo contra Argelia promete ser exigente. El conjunto africano buscará dar la sorpresa en esta primera jornada. Argentina recuerda que en Qatar 2022 cayó en su debut frente a Arabia Saudita, aunque después logró recuperarse hasta coronarse campeona. La lección permanece vigente y el equipo argentino intentará evitar cualquier tropiezo inicial.

La expectativa es máxima. Los aficionados argentinos sueñan con ver a su selección repetir la hazaña y escribir un nuevo capítulo dorado en la historia del futbol. El camino comienza en Kansas City y cada minuto será una prueba de carácter para un equipo que busca demostrar que sigue siendo el campeón del mundo.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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