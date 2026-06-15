Argentina y Messi inician la defensa de su título mundial: cuándo juega y a qué hora verlo en Guatemala

La Selección Argentina comienza su participación en la Copa del Mundo 2026 con la responsabilidad de defender la corona obtenida en Qatar hace tres años y medio. En aquella final inolvidable, el conjunto albiceleste venció a Francia en los penales para conquistar su tercera estrella y consolidarse como una de las potencias históricas del futbol.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni y liderado por Lionel Andrés Messi salta al terreno de juego en Kansas City en el debut del Grupo J contra Argelia, donde también figuran Austria y Jordania.

El encuentro, programado para este martes 16 de junio a las 19 horas de Guatemala, marcará además el vigésimo aniversario del primer gol de Messi en una Copa del Mundo, detalle que añade un matiz especial a la cita.

La Albiceleste llega con la firme intención de conseguir el bicampeonato, un hito que no se alcanza desde 1962, cuando Brasil encadenó títulos consecutivos. Con Messi como referente y una plantilla que combina experiencia y juventud, Argentina parte como uno de los principales favoritos para levantar el trofeo.

El duelo contra Argelia promete ser exigente. El conjunto africano buscará dar la sorpresa en esta primera jornada. Argentina recuerda que en Qatar 2022 cayó en su debut frente a Arabia Saudita, aunque después logró recuperarse hasta coronarse campeona. La lección permanece vigente y el equipo argentino intentará evitar cualquier tropiezo inicial.

#SelecciónMayor El plantel argentino se entrenó por la mañana de Kansas enfocado en el debut mundialista.



¡Otro día menos para el inicio! 😃#MásJuntosQueNunca 🤜🏼🤛🏼 pic.twitter.com/SMc9nbfYDZ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 13, 2026

La expectativa es máxima. Los aficionados argentinos sueñan con ver a su selección repetir la hazaña y escribir un nuevo capítulo dorado en la historia del futbol. El camino comienza en Kansas City y cada minuto será una prueba de carácter para un equipo que busca demostrar que sigue siendo el campeón del mundo.