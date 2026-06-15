Paso se fue: Túnez despide a su entrenador tras la goleada sufrida en su debut en el Mundial 2026

La Federación Tunecina de Futbol tomó una decisión drástica tras su debut en el Mundial. La goleada por 5-1 que Suecia le propinó en Monterrey dejó una profunda herida y precipitó el fin del ciclo de Sabri Lamouchi.

El entrenador, quien asumió el cargo en enero en sustitución de Sami Trabelsi, dirigió apenas cinco partidos, con un balance negativo: una victoria (1-0 frente a Haití), un empate y tres derrotas.

El propio Lamouchi reconoció el bajo rendimiento de su equipo en la conferencia de prensa posterior al encuentro. “Ha sido una derrota difícil y dolorosa. Empezar la competición con un resultado tan duro es realmente complicado. Cometimos demasiados errores; nos estamos disparando en el pie”, declaró.

Según medios locales, los dirigentes se reunieron de urgencia en el hotel de concentración y decidieron, de forma unánime, rescindir el contrato del técnico, quien además carecía del respaldo de parte del vestuario.

El principal candidato para asumir de manera interina es Mondher Kebaier, actual director técnico de la federación, quien ya se encuentra en Monterrey.

Por su parte, el asistente Wahib Khazri —histórico capitán en los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022— no puede ser considerado para el cargo debido a que no cuenta con las certificaciones requeridas.

El conjunto tunecino fue ampliamente superado en el terreno de juego y dejó una imagen pobre en su estreno mundialista, factor determinante para la destitución del seleccionador.

🇹🇳❌NO LE TUVIERON PACIENCIA



Sabri Lamouchi fue despedido como director técnico de Túnez luego de la derrota por goleada ante Suecia 5-1.😬



Las últimas dos jornadas serán contra Japón y Países Bajos.😳 pic.twitter.com/ANBM5T1Sv5 — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 15, 2026

La Selección de Túnez afronta dos compromisos decisivos en su camino hacia la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026. El primero será el 21 de junio en Monterrey, donde enfrentará a Japón en un duelo de máxima exigencia.

Posteriormente, el conjunto tunecino viajará a Kansas City para medirse a Países Bajos el 25 de junio, en un encuentro que podría definir sus aspiraciones de avanzar en el torneo.