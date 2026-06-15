EN VIVO | España vs. Cabo Verde: siga el minuto a minuto del debut de la roja en el Mundial 2026

La Selección de España debuta este lunes en la Copa del Mundo, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, en el partido inaugural del Grupo H. El conjunto español comparte grupo con Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.

Este será el estreno del equipo dirigido por Luis de la Fuente, que llega con grandes expectativas tras proclamarse campeón de la Eurocopa 2024. La Roja afronta el torneo como uno de los principales candidatos al título, conquista que ya logró en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El combinado español tiene entre sus principales figuras a Lamine Yamal, quien disputará su primer Mundial y buscará consolidarse en la élite del futbol internacional. Su talento y capacidad de desequilibrio serán claves en las aspiraciones del equipo.

España intentará comenzar con buen paso cuando enfrente a Cabo Verde en su primer compromiso. El encuentro está programado para las 10 horas de Guatemala y marcará el inicio del camino mundialista para los europeos, que sueñan con volver a levantar la copa.