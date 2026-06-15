Quién es Nestory Irankunda, el joven que pasó de un campo de refugiados a brillar en el Mundial 2026

Australia dio el primer gran golpe del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Turquía en Vancouver, en un partido que quedará marcado por el nombre de Nestory Irankunda.

El joven atacante, nacido en Tanzania y criado en Adelaida, abrió el marcador al minuto 26 con una acción que combinó potencia y precisión: arrancó a gran velocidad, dejó atrás a dos defensores y definió con frialdad ante Ugurcan Çakir.

La historia de Irankunda comenzó lejos de los grandes estadios. Nació el 9 de febrero de 2006 en Kigoma, una región del oeste de Tanzania, cerca de la frontera con Burundi, que durante años acogió a miles de refugiados procedentes de los conflictos de la región de los Grandes Lagos africanos.

Sus padres habían huido de Burundi durante la guerra civil que sacudió ese país entre 1993 y 2005 y encontraron refugio en Tanzania. Allí nació Irankunda, en un contexto marcado por el desplazamiento y la incertidumbre, antes de que la familia encontrara una nueva oportunidad al otro lado del mundo.

El tanto no solo rompió el dominio inicial de los turcos, que habían controlado la posesión y generado las mejores ocasiones, sino que también simbolizó un extraordinario recorrido personal: de un campo de refugiados en Kigoma a convertirse en el goleador más joven de Australia en una Copa del Mundo y en el primer jugador nacido fuera del país en marcar para los Socceroos.

Lo dije antes del partido y Irankunda acabo metiendo un golazo y siendo mvp del partido pic.twitter.com/kcCMIPJyWm https://t.co/oz0nDipSvR — Gxldereinildo_🇲🇿 (@Gxldereinildo_) June 14, 2026

La segunda mitad confirmó la sorpresa. Turquía buscó el empate con insistencia, pero chocó contra la disciplina defensiva del equipo dirigido por Tony Popovic. A los 74 minutos, Connor Metcalfe aprovechó un balón suelto en el área para sellar el 2-0 y asegurar tres puntos que podrían ser decisivos en el grupo.

El festejo de Irankunda fue un guiño a la historia: corrió hacia el banderín de esquina y lo golpeó mientras imitaba la icónica celebración de Tim Cahill, leyenda del futbol australiano. Un gesto que conecta generaciones y refuerza la idea de que este Mundial puede ser el escenario donde nazca una nueva estrella para el futbol oceánico.

Australia, con ocho jugadores nacidos fuera del país y una plantilla marcada por la diversidad, mostró que su multiculturalidad no es solo un símbolo, sino una fortaleza capaz de derribar favoritos. En Vancouver, los Socceroos dejaron claro que están listos para desafiar cualquier pronóstico.

El salto a Europa

Formado en clubes juveniles del sur de Australia, destacó desde muy joven por su combinación de velocidad, potencia física y capacidad para desequilibrar partidos. Su progresión llamó pronto la atención del Adelaide United, donde irrumpió como una de las mayores promesas de la A-League y comenzó a atraer el interés de clubes europeos.

Tras marcar 16 goles y repartir ocho asistencias con el conjunto de Adelaida, el Bayern Múnich apostó por él en el 2024, en una de las operaciones más importantes protagonizadas por un futbolista procedente del campeonato australiano.

El salto a Europa, sin embargo, no fue sencillo. Entre el filial bávaro y una cesión al Grasshopper suizo, los minutos fueron escasos. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca y consciente de que necesitaba continuidad para mantenerse en los planes de la selección australiana, tomó una decisión arriesgada: dejar Alemania para fichar por el Watford inglés.

En la Championship encontró el protagonismo que buscaba, acumuló experiencia en una competición exigente y convenció al seleccionador australiano, Tony Popovic, de que merecía un lugar en la convocatoria mundialista.