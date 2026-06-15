¿Supercampeones lo predijo? El episodio que habría adivinado el resultado de Países Bajos contra Japón en el Mundial 2026

Uno de los partidos más llamativos del pasado 14 de junio en el Mundial 2026 fue el de la selección de Países Bajos contra Japón, que terminó en un emocionante empate 2-2 y mostró que ambas selecciones están entre las favoritas para avanzar en la competición.

El encuentro mostró la mejor faceta de cada equipo: desde la solidez defensiva de los holandeses hasta la lucha y la determinación de los nipones.

Estos últimos generaron mayor sorpresa porque, a pesar de estar en desventaja en dos ocasiones, los dirigidos por Hajime Moriyasu no se rindieron y lograron empatar el encuentro.

El empate de Japón ante Países Bajos, logrado gracias a un gol agónico de Daichi Kamada en el minuto 89, hizo que usuarios de redes sociales y aficionados recordaran un episodio de la popular serie de animación japonesa Los Supercampeones (Captain Tsubasa).

¿La razón? Porque en ese episodio no solo la selección de Japón se enfrenta a Países Bajos, sino que también logra un empate.

Se viene Países Bajos vs Japón. 🇳🇱🇯🇵



Un partido con historia hasta en el ánime.

Supercampeones - Capítulo 40 - “La nueva selección Japonesa”



Brian Cruyford (Johan Cruyff) vs Tsubasa Ozora (Oliver Atom) pic.twitter.com/GxfOioaMRx — Juan José Gálvez FdeC. (@JuanJoseGalvez) June 14, 2026

Específicamente, se trata de la nueva versión lanzada en el 2002, año en que se disputó el Mundial de Corea-Japón, llamada Captain Tsubasa: Road to 2002.

En esa versión se muestra cómo la selección nipona se enfrenta a Países Bajos, que en la serie es calificada como un equipo fuerte en defensa.

Japón y Países Bajos le rinden homenaje al mejor capítulo de Supercampeones. Es un partidazo, solo faltan los goles. pic.twitter.com/7snq5h21Hs — Manuel Alejandro Ramírez (@manuramirez95) June 14, 2026

Al igual que en el partido del pasado domingo, en la serie la selección de Países Bajos se pone por delante con un gol del personaje ficticio Brian Cruyfford.

El partido de la serie se desarrolló durante varios episodios y termina con un agónico gol del personaje Kojiro Hyuga para lograr un empate 1-1 ante Países Bajos, momento que volvió a cobrar relevancia tras el resultado de Japón en el Mundial 2026.

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