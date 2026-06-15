La decisión de la Fifa tras impedir respuestas en español a figuras del Mundial 2026

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La decisión de la Fifa tras impedir respuestas en español a figuras del Mundial 2026

La Fifa modificó su protocolo de conferencias de prensa después de la controversia generada por varios jugadores que no pudieron responder en español durante las actividades oficiales del Mundial 2026.

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GR5239. EAST RUTHERFORD (ESTADOS UNIDOS), 12/06/2026.- Vinicius Jr de Brasil habla en una rueda de prensa este viernes, en la ciudad de East Rutherford en New Jersey (EE.UU.). Brasil enfrentará a Marruecos como parte del grupo C del Mundial de la FIFA 2026. EFE/ SEBASTIÃO MOREIRA

Fifa permitirá que se hagan preguntas en español y también incluirá este idioma en la traducción de todas las conferencias de prensa del Mundial.(Foto Prensa Libre: EFE).

La Fifa permitirá que se hagan preguntas en español y también incluirá este idioma en la traducción de todas las conferencias de prensa del Mundial, luego de la polémica generada cuando jugadores como Achraf Hakimi, Vinícius Jr. o Frenkie de Jong no pudieron responder en español en sus comparecencias previas a los partidos.

Según pudo conocer EFE, el organismo decidió revisar un criterio que no es nuevo: ofrecer traducción en los idiomas de las dos selecciones participantes, además del inglés como idioma universal. En los partidos disputados en México, eso sí, siempre se había incluido el español.

Por ejemplo, en las conferencias de prensa de Hakimi y Vinícius en el estadio MetLife de Nueva Jersey se habilitaron cinco idiomas: francés y árabe por Marruecos; portugués, italiano —por el técnico Carlo Ancelotti— e inglés.

El criterio buscaba que la mayor cantidad de asistentes de esos países entendiera preguntas y respuestas, y que quienes seguían las conferencias de forma remota, a través de las plataformas oficiales de la Fifa, pudieran hacerlo en inglés.

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Sin embargo, lo ocurrido el pasado sábado —cuando Hakimi, Vinícius y De Jong expresaron su intención de responder en español a preguntas formuladas en ese idioma— llevó a la Fifa a replantear su política.

El organismo tomó en cuenta la gran presencia de medios hispanohablantes en el Mundial, así como la cantidad de jugadores que dominan el español por su paso por ligas como la española u otros países de habla latina.

Casos como el de Hakimi, nacido en Madrid; Vinícius, con ocho temporadas en el Real Madrid; y De Jong, con siete en el Barcelona, reflejan la creciente influencia del español en el fútbol internacional.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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