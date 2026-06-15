Endrick no jugó en el debut de Brasil y crecen los pedidos para que sea titular en el Mundial 2026

El debate sobre el delantero centro de la selección de Brasil se intensificó tras el empate ante Marruecos en su debut en el Mundial, con cada vez más voces pidiendo la titularidad de Endrick.

El joven atacante del Real Madrid no jugó ni un solo minuto ante los africanos. Calentó en la banda del MetLife Stadium, pero regresó al banquillo con evidente frustración al saber que no entraría entre los cambios de Carlo Ancelotti.

Las imágenes de su decepción no tardaron en viralizarse en redes sociales. Según la lectura de labios realizada por la cadena Globo, Endrick le dijo a Neymar: “Si pudiera, entraría, ¿no?”. El ‘10’ intentó consolarlo con un abrazo.

Consultado por la falta de minutos de su exdirigido, Ancelotti evitó referirse al tema: “No estoy aquí para hablar de un jugador en particular, sino del equipo”, respondió.

Endrick, de 19 años, viene de una buena temporada con el Olympique de Lyon, donde anotó ocho goles y dio ocho asistencias durante su cesión. Con la selección suma cuatro goles en 490 minutos desde su debut en noviembre de 2023.

Junto a Rayan Vitor, es uno de los brasileños más jóvenes convocados a un Mundial desde Ronaldo en 1994, lo que ha aumentado la expectativa sobre su protagonismo. Ante este panorama, parte de la prensa y la afición ya piden que sea titular en el segundo partido del Grupo C, ante Haití, el viernes en Filadelfia.

Igor Thiago, señalado

El empate 1-1 también dejó fuertes críticas hacia Igor Thiago, delantero del Brentford, quien fue titular de forma sorpresiva.

A pesar de firmar una gran temporada en Inglaterra —con 25 goles en todas las competiciones—, el atacante fue uno de los más cuestionados, junto a Casemiro y Lucas Paquetá.

Thiago, de 24 años, es un delantero físico, fuerte en el juego aéreo, pero con dificultades fuera del área. Falló una clara ocasión de cabeza con el marcador 0-0, lo que le valió el reproche de la afición. Desde su debut con la selección en marzo, ha marcado dos goles en 193 minutos, con mejor promedio que Endrick.

Cunha, la alternativa

Ancelotti sustituyó a Thiago al minuto 61, dando ingreso a Luiz Henrique y Matheus Cunha, lo que le dio mayor control al equipo.

El delantero del Manchester United era, de hecho, uno de los favoritos para ser titular y aportó mayor claridad en ataque, aunque sin cambiar el marcador.

Cunha llega con números más discretos esta temporada: 10 goles y cuatro asistencias en la Premier League. Ahora, la gran incógnita es quién será el ‘9’ ante Haití: Cunha, Igor Thiago o Endrick, el jugador que muchos ya piden ver desde el inicio.