Real Madrid refuerza su defensa con un seleccionado español en pleno debut mundialista de la roja

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Real Madrid refuerza su defensa con un seleccionado español en pleno debut mundialista de la roja

El Real Madrid anunció la incorporación de Marc Cucurella por las próximas seis temporadas en una operación con la que busca fortalecer una defensa que ha sufrido constantes problemas por lesiones en los últimos años.

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GR7229. ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Marc Cucurella de España habla por teléfono en un entrenamiento este domingo en Atlanta (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

Marc Cucurella de España habla por teléfono en un entrenamiento este domingo en Atlanta (Estados Unidos).(Foto Prensa Libre: EFE):

El Real Madrid anunció este lunes 15 de junio, en plena cita mundialista, que el lateral español Marc Cucurella, convocado para el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, es nuevo jugador del conjunto merengue para las próximas seis temporadas. El anuncio coincide con el debut de la selección española ante Cabo Verde.

Cucurella llega para reforzar la defensa, una de las principales preocupaciones del equipo madridista en los últimos años. Durante las dos temporadas recientes, el club ha afrontado constantes lesiones en esa línea, situación que ha afectado su capacidad para competir por los títulos.

Tras dos campañas turbulentas, el club blanco espera recuperar el camino de los títulos y ha preparado un nuevo proyecto bajo la dirección del portugués José Mourinho, quien comienza su segunda etapa al frente del equipo de la capital española.

Cucurella juega como lateral izquierdo, posición en la que el Real Madrid cuenta con varias opciones. Ferland Mendy apunta a perderse gran parte de la temporada por lesión; Fran García podría salir del equipo, y Álvaro Carreras continuará en la plantilla y competirá por la titularidad con el recién llegado.

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Este sería el segundo fichaje confirmado por Florentino Pérez en el mercado, después de la contratación de Mourinho como entrenador. Pérez fue reelegido recientemente como presidente del club, de la quince Champions League.

Cucurella llega procedente del Chelsea de la Liga Premier inglesa, club en el que ha jugado durante las últimas cuatro temporadas.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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