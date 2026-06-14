Alemania golea 7-1 a Curazao y supera a Brasil como la selección más goleadora de los Mundiales

El resultado representa una de las victorias más contundentes del torneo y permite a la selección germana convertirse en la máxima goleadora en la historia de las Copas del Mundo.

Según el estadígrafo Alexis Martín-Tamayo Blázquez, conocido como Mister Chip, este es el cuarto resultado de 7-1 registrado en una Copa del Mundo.

Italia 7-1 Estados Unidos (1934)

Brasil 7-1 Suecia (1950)

Alemania 7-1 Brasil (2014)

Alemania 7-1 Curazao (2026)

Con los siete goles anotados ante la selección caribeña, Alemania alcanzó los 239 tantos en la historia de los Mundiales y superó a Brasil, que suma 238.

La goleada se suma a una larga tradición de resultados abultados de la Mannschaft en la Copa del Mundo. Entre ellos destacan el 8-0 sobre Arabia Saudita en Corea-Japón 2002 y el histórico 7-1 frente a Brasil en la semifinal de 2014.

Los goles alemanes fueron obra de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (2), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.

Pese al resultado, Curazao también vivió una jornada histórica. Al minuto 21, Livano Comenencia anotó el primer gol de la selección caribeña en una Copa del Mundo, un momento inolvidable para un país de aproximadamente 158 mil habitantes que disputa su primer Mundial.

Aunque Alemania volvió a demostrar su capacidad ofensiva, la mayor goleada registrada en la historia de los Mundiales continúa siendo el 10-1 de Hungría sobre El Salvador en España 1982, un récord que permanece vigente.

#OJOALDATO - Con los 7 goles de hoy a Curaçao, Alemania se convierte en la selección con MÁS goles anotados en la historia de la Copa del Mundo, superando a Brasil:



🇩🇪 Alemania: 239

🇧🇷 Brasil: 238

🇦🇷 Argentina: 152

🇫🇷 Francia: 136

🇮🇹 Italia: 128

🇪🇸 España: 108 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 14, 2026

Alemania, con cuatro títulos mundiales (1954, 1974, 1990 y 2014), reafirma su tradición ofensiva en los Mundiales. El equipo de Julian Nagelsmann demostró su poderío en la fase de grupos y buscará mantener el ritmo ante Ecuador y Costa de Marfil en el Grupo E.

Además de sumar tres puntos, Alemania estableció una nueva marca histórica al convertirse en la selección con más goles anotados en las Copas del Mundo y confirmó su condición de una de las potencias tradicionales del fútbol internacional.

GER 🇩🇪 7-1 🇨🇼 CUW (FT) - CUARTO 7-1 en la historia de la Copa del Mundo. Los cuatro:



🇮🇹 Italia 7-1 Estados Unidos (1934)

🇧🇷 Brasil 7-1 Suecia (1950)

🇩🇪 Alemania 7-1 Brasil (semifinal, 2014)

🇩🇪 ALEMANIA 7-1 Curaçao (2026) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 14, 2026

Otras goleadas históricas en Copas del Mundo

De acuerdo con el ranquin de las mayores goleadas en la historia de los Mundiales publicado por Sports Illustrated, la victoria alemana sobre Curazao ingresa entre las más amplias registradas en el torneo. La mayor diferencia de goles continúa siendo el 10-1 de Hungría sobre El Salvador en España 1982, un récord que permanece vigente tras 44 años. Le siguen el 9-0 de Hungría sobre Corea del Sur en 1954, el 9-0 de Yugoslavia frente a Zaire en 1974 y el 8-0 de Alemania sobre Arabia Saudita en 2002.

Suecia 8-0 Cuba - 1938

Uruguay 8-0 Bolivia - 1950

Hungría 9-0 Corea del Sur - 1954

Turquía 7-0 Corea del Sur - 1954

Uruguay 7-0 Escocia - 1954

Yugoslavia 9-0 Zaire - 1974

Polonia 7-0 Haití - 1974

Portugal 7-0 Corea del Norte - 2010

España 7-0 Costa Rica - 2022