EN VIVO | Alemania vs. Curazao: sigue el minuto a minuto del debut de la Mannschaft en el Mundial 2026

Alemania inicia este domingo su participación en el Mundial 2026 con la obligación de dejar atrás los tropiezos sufridos en las dos ediciones anteriores. La selección dirigida por Julian Nagelsmann enfrentará a Curazao en Houston en el primer partido del Grupo E, con la misión de comenzar el torneo con una victoria.

La Mannschaft llega bajo presión después de quedar eliminada en la fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022. Desde la conquista del título mundial en Brasil 2014, los alemanes no han logrado recuperar el protagonismo que históricamente los ha caracterizado en las grandes competiciones.

Curazao, por su parte, vive un momento histórico al disputar la primera Copa del Mundo de su historia. El equipo caribeño, dirigido por el experimentado Dick Advocaat, afronta el desafío con ilusión y con un plantel formado en gran medida por jugadores con raíces neerlandesas y experiencia en el fútbol de los Países Bajos.

El encuentro marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones. Mientras Alemania confía en figuras como Jamal Musiala, Kai Havertz y Florian Wirtz para imponer su jerarquía, Curazao buscará aprovechar la libertad y el entusiasmo propios de un debutante que no tiene nada que perder en el escenario más grande del fútbol mundial.

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