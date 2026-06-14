¿Por qué la FIFA no deja hablar español en algunas conferencias del Mundial 2026?

Una controversia surgió en los primeros días de la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de que periodistas denunciaran limitaciones para formular preguntas en español durante algunas conferencias de prensa oficiales.

Uno de los episodios más comentados ocurrió en la rueda de prensa previa al partido entre Brasil y Marruecos. Durante la comparecencia, un periodista intentó realizar una pregunta en español al defensor marroquí Achraf Hakimi. Aunque el jugador indicó que podía responder en ese idioma, los organizadores solicitaron inicialmente que la intervención se realizara en una de las lenguas habilitadas para la traducción simultánea.

Finalmente, la pregunta pudo realizarse.

Luego de eso, volvió a ocurrir, pero esta vez con el delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior. Durante la conferencia de prensa de Brasil, un periodista intentó preguntarle también en español, pero el moderador de la FIFA volvió a interrumpir y le pidió cambiar al inglés.

La FIFA no ha anunciado una prohibición del uso del español en las actividades oficiales del torneo. Según las explicaciones ofrecidas por la organización, la situación responde a criterios operativos relacionados con los servicios de interpretación disponibles en cada conferencia.

En el caso de Brasil y Marruecos, la traducción simultánea estaba habilitada para portugués, árabe, francés, italiano e inglés. Debido a ello, los moderadores solicitaron que las preguntas se formularan en alguno de esos idiomas para garantizar la correcta interpretación.

🗣️ La polémica del Mundial: Vinicius quiere que el periodista le pregunte en español y no le dejan



La organización impidió que se hablara castellano ante la ausencia de traductores pic.twitter.com/W4yuv3iure — El Debate (@eldebate_com) June 14, 2026

Situaciones similares se registraron en otras conferencias de prensa como en la que estuvo Frenkie de Jong de Países Bajos, lo que generó críticas entre periodistas hispanohablantes y usuarios de redes sociales.

Los cuestionamientos se centran en la relevancia del español dentro del torneo, especialmente porque México es uno de los países anfitriones y porque millones de personas utilizan ese idioma en Estados Unidos.

Achraf Hakimi basically told FIFA to fuck off. He'll answer questions in whatever language he wants. pic.twitter.com/9yBRAxuOgt — Juan Arango (@JuanG_Arango) June 14, 2026

La FIFA sostiene que se trata de una cuestión logística y que en las conferencias de selecciones hispanohablantes, como España, México o Argentina, el español sí forma parte de los idiomas disponibles para traducción.

Hasta el momento, la organización no ha informado sobre modificaciones en los protocolos de interpretación para las próximas jornadas del Mundial.

Frenkie de Jong lleva muchos años jugando en España y domina el idioma. México es uno de los organizadores del Mundial.



Le han prohibido contestar en español en la rueda de prensa. pic.twitter.com/Dh6P0AyWa6 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) June 14, 2026