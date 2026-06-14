Fútbol Internacional
¿Por qué la FIFA no deja hablar español en algunas conferencias del Mundial 2026?
Vinícius Júnior, Achraf Hakimi y Frenkie de Jong están en el centro del debate después de que moderadores de la FIFA interrumpieran a periodistas que intentaron preguntarles en español durante las conferencias de prensa del Mundial 2026.
Vinicius Jr de Brasil habla en una rueda de prensa en la ciudad de East Rutherford en New Jersey (EE.UU.). . Foto Prensa Libre: EFE.
Una controversia surgió en los primeros días de la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de que periodistas denunciaran limitaciones para formular preguntas en español durante algunas conferencias de prensa oficiales.
Uno de los episodios más comentados ocurrió en la rueda de prensa previa al partido entre Brasil y Marruecos. Durante la comparecencia, un periodista intentó realizar una pregunta en español al defensor marroquí Achraf Hakimi. Aunque el jugador indicó que podía responder en ese idioma, los organizadores solicitaron inicialmente que la intervención se realizara en una de las lenguas habilitadas para la traducción simultánea.
Finalmente, la pregunta pudo realizarse.
Luego de eso, volvió a ocurrir, pero esta vez con el delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior. Durante la conferencia de prensa de Brasil, un periodista intentó preguntarle también en español, pero el moderador de la FIFA volvió a interrumpir y le pidió cambiar al inglés.
La FIFA no ha anunciado una prohibición del uso del español en las actividades oficiales del torneo. Según las explicaciones ofrecidas por la organización, la situación responde a criterios operativos relacionados con los servicios de interpretación disponibles en cada conferencia.
En el caso de Brasil y Marruecos, la traducción simultánea estaba habilitada para portugués, árabe, francés, italiano e inglés. Debido a ello, los moderadores solicitaron que las preguntas se formularan en alguno de esos idiomas para garantizar la correcta interpretación.
Situaciones similares se registraron en otras conferencias de prensa como en la que estuvo Frenkie de Jong de Países Bajos, lo que generó críticas entre periodistas hispanohablantes y usuarios de redes sociales.
Los cuestionamientos se centran en la relevancia del español dentro del torneo, especialmente porque México es uno de los países anfitriones y porque millones de personas utilizan ese idioma en Estados Unidos.
La FIFA sostiene que se trata de una cuestión logística y que en las conferencias de selecciones hispanohablantes, como España, México o Argentina, el español sí forma parte de los idiomas disponibles para traducción.
Hasta el momento, la organización no ha informado sobre modificaciones en los protocolos de interpretación para las próximas jornadas del Mundial.