VIDEO: golazo de Vinicius empata el partido entre Brasil y Marruecos en el Mundial 2026

Brasil encontró la reacción gracias a la magia de Vinicius Júnior. El extremo de la Canarinha anotó el primer gol de Brasil en el Mundial 2026 al minuto 31 para igualar 1-1 el marcador ante Marruecos en el New York Stadium. El tanto desató la locura entre los más de 80,000 aficionados presentes en el estadio.

El gol llegó cuando más lo necesitaba el equipo de Carlo Ancelotti, que había recibido el primer golpe al minuto 20. Ismael Saibari aprovechó un balón al espacio para adelantar a los Leones del Atlas en lo que fue el primer susto para Brasil.

La jugada del empate fue de una calidad extraordinaria. Vinicius recibió el balón por el sector izquierdo, encaró con decisión y dejó en el camino a su marcador con un amague que descolocó a toda la defensa marroquí. Con el espacio ganado, el atacante brasileño ingresó al área y sacó un remate potente y cruzado.

El disparo se clavó junto al palo izquierdo del arquero, sin darle ninguna opción. El gol llevó la firma característica de Vinicius: ese desequilibrio individual que convierte cada acción en una amenaza constante para cualquier defensa del mundo.

GOL | Brezilya 1-1 Fas



⚽️ 32' Vinicius Jr. pic.twitter.com/pwGd0yfnDN — Anlık Goller (@Golanlik43) June 13, 2026

El tanto del empate llegó en un momento clave del partido, con Brasil en aprietos ante un Marruecos que había logrado superar el favoritismo inicial de la Canarinha y manejar el encuentro con orden y criterio.

El conjunto africano, que llegó al Mundial como campeón de África, demostró en los primeros 20 minutos que tiene los argumentos necesarios para competir ante cualquier rival del torneo, incluida una de las selecciones más laureadas del fútbol mundial.

El 1-1 al descanso deja todo abierto para una segunda mitad que promete emociones en el New York Stadium. Marruecos mostró personalidad y disciplina táctica para contener los intentos ofensivos de Brasil, que tardó en encontrar espacios ante una defensa bien organizada y un rival que se mostró sólido en todas sus líneas.