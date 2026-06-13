EN VIVO | Brasil vs. Marruecos: sigue el minuto a minuto del debut de la Canarinha en el Grupo C del Mundial 2026

Brasil inicia este sábado su camino hacia su sexta corona en el Mundial 2026 frente a Marruecos, en el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey. El duelo marca el debut de ambas selecciones en el Grupo C y también el estreno de Carlo Ancelotti como técnico en una Copa del Mundo.

La Canarinha afronta el encuentro sin Neymar, quien continúa en recuperación. Ancelotti confía en que el delantero pueda reincorporarse la próxima semana y apuesta por un ataque liderado por Vinicius Junior, Raphinha e Igor Thiago.

Marruecos llega fortalecido tras su histórica participación en Qatar 2022, donde alcanzó las semifinales. Los Leones del Atlas cuentan con figuras como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Bilal El Khannouss, capaces de desequilibrar cualquier partido.

Con Haití y Escocia también en el Grupo C, una victoria en el debut sería clave para encaminar la clasificación a los octavos de final. El partido enfrenta a dos selecciones con estilos distintos y aspiraciones de protagonismo en el torneo.

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13 de junio 2026, 15:10h Neymar ausente en el debut de Brasil



El "número 10" de los brasileños estará ausente en el partido ante Marruecos. El técnico Carlo Ancelotti ha comunicado que esperarán su completa recuperación para el próximo partido.

13 de junio 2026, 15:00h Alineaciones confirmadas

Brasil: Alisson, Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior, Raphinha, Igor Thiago

Alisson, Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior, Raphinha, Igor Thiago DT: Carlo Ancelotti