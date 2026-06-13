De Tocoa al Mundial 2026: Saíd Martínez debuta como árbitro central y señala el primer penalti de la Copa del Mundo

Héctor Saíd Martínez Sorto fue designado para el encuentro del Grupo B entre Catar y Suiza, disputado en el Estadio Bahía de San Francisco (Levi’s Stadium) el 13 de junio a las 13 horas.

Durante el partido, el árbitro señaló un penalti a favor de Suiza tras una revisión del VAR. La acción se produjo al minuto 17 por una falta atribuida al guardameta catarí Mahmoud Abunada sobre un atacante suizo. Breel Embolo ejecutó el cobro y anotó el gol que abrió el marcador.

El equipo arbitral contó también con la participación de los hondureños Walter López y Christian Ramírez como asistentes, mientras que el jamaiquino Oshane Nation fungió como cuarto árbitro.

Martínez, de 34 años y originario de Tocoa, Colón, debutó en la Liga Nacional de Honduras en 2013 y obtuvo la categoría FIFA en 2017. A lo largo de su carrera ha dirigido encuentros de la Copa Oro, la Liga de Naciones de Concacaf y otras competiciones internacionales.

En el Mundial de Catar 2022 integró el equipo arbitral como asistente durante nueve partidos, mientras que en la edición de 2026 debutó como árbitro central. Su designación para un partido de la fase de grupos representa un hecho relevante para el arbitraje hondureño y centroamericano.

La continuidad de Martínez en el torneo dependerá de las evaluaciones realizadas por la Comisión de Árbitros de la FIFA durante la competición.

💭🇭🇳 Felipe Ramos Rizo, Director de Arbitraje de la Federación de Fútbol de Guatemala y exárbitro mexicano, en exclusiva, sobre el hondureño Said Martínez: "Es la oportunidad de su vida (en el Mundial 2026)".



🇶🇦🇨🇭 Said Martínez será el principal entre Catar y Suiza. pic.twitter.com/zUHeCgH9Rh — El Salvador - Revista La Selecta 🇸🇻 (@Laselecta__) June 13, 2026