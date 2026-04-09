Mario Escobar queda fuera de la lista de árbitros del Mundial 2026

La Concacaf confirmó oficialmente la lista de árbitros que representarán a la confederación en la Copa del Mundo United 2026 y el guatemalteco Mario Escobar Toca no figura entre los seleccionados. La exclusión marca un golpe doble para el país, que tampoco estará presente en el torneo a nivel futbolístico tras quedar eliminado en las eliminatorias de la Concacaf.

Escobar llegó a las evaluaciones con un currículum sólido. El árbitro guatemalteco había participado en Qatar 2022 como réferi principal del partido entre Gales e Irán y como cuarto árbitro en los octavos de final entre Argentina y Australia.

A eso sumaba nombramientos en Copa Oro, Liga de Naciones de la Concacaf, eliminatorias mundialistas e incluso en la Liga de Arabia Saudita, pero no fue suficiente para ganarse un lugar en la nómina final tras las pruebas físicas y evaluaciones correspondientes.

Junto a Escobar, los asistentes Luis Escobar y Humberto Panjoj también quedaron fuera de la delegación arbitral. Los tres guatemaltecos pasaron por el proceso de selección pero ninguno logró superar los filtros establecidos por el organismo para la elección de los colegiados que estarán presentes en el torneo.

Los árbitros seleccionados por Concacaf

La nómina de referís de la Concacaf para el Mundial 2026 quedó conformada por:

Iván Barton Cisneros de El Salvador

Juan Calderón de Costa Rica

Ismail Elfath y Tori Penso de Estados Unidos

Drew Fischer de Canadá, Katia García y César Ramos de México

Said Martínez de Honduras y Oshane Nation de Jamaica

La exclusión de Escobar significa que Guatemala no tendrá representación arbitral en la Copa del Mundo. El árbitro guatemalteco es uno de los tres colegiados del país en haber dirigido un partido mundialista en Qatar 2022, junto a Rómulo Méndez Molina, quien estuvo en España 1982 y México 1986, y Carlos Batres, presente en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Para Guatemala, quedar fuera tanto en lo futbolístico como en lo arbitral del Mundial 2026 representa una ausencia total en el torneo más importante del fútbol mundial, un panorama que el país esperaba evitar pero que finalmente no pudo revertir pese a los esfuerzos realizados en ambos frentes.