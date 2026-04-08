Comunicaciones FC oficializa la incorporación del delantero argentino Agustín Vuletich para el Clausura 2026

Comunicaciones FC movió ficha en un momento clave de la temporada. El club albo anunció oficialmente la incorporación del delantero argentino Agustín Vuletich para lo que resta del Torneo Clausura 2026, en una apuesta ofensiva que busca darle más opciones de gol al equipo en la recta final del certamen. Para hacer efectiva la contratación, el club debió dar de baja a José Corena únicamente para este torneo.

Vuletich, de 34 años y con raíces croatas, llega tras más de un año sin actividad en el fútbol profesional, siendo su último club el UTA Arad de la Superliga de Rumania. Formado en las inferiores de Vélez Sarsfield, el delantero ha construido una carrera marcada por la experiencia internacional con pasos por Portugal con el Arouca, Italia con la Salernitana y México con los Tiburones Rojos de Veracruz.

En el continente americano también acumuló experiencia en Colombia con clubes de peso como Independiente Medellín, Deportivo Cali y Águilas Doradas, lo que le ha permitido adaptarse a distintos estilos de juego a lo largo de su carrera. Esta versatilidad es precisamente lo que Comunicaciones espera aprovechar en un momento donde cada punto es vital para alejarse de los puestos de peligro en la tabla acumulada.

Un debut inminente

Comunicaciones ya presentó la papelería correspondiente en las oficinas de la Liga Nacional, por lo que la inscripción oficial del jugador es cuestión de horas. De concretarse en tiempo, Vuletich podría debutar este viernes en el derbi ante Aurora FC en el Estadio Cementos Progreso, uno de los partidos más importantes que le quedan a los Cremas en la recta final del Clausura 2026.

La llegada del argentino responde a la necesidad ofensiva que ha mostrado el equipo en las últimas jornadas. Comunicaciones busca en Vuletich la cuota goleadora que le ha faltado para sumar de a tres con mayor regularidad y consolidar su posición en la tabla acumulada, donde actualmente comparte el séptimo y octavo lugar con Mictlán, ambos con 49 puntos.