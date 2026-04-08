Antigua GFC vs Municipal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 19 del Clausura se jugará el próximo sábado 11 de abril a las 19:00 horas.

Así llegan Antigua GFC y Municipal

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC derrotó por 2 a 0 a Aurora FC en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 4 goles y ha convertido 13.

Últimos resultados de Municipal en partidos del Clausura

Municipal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Cobán Imperial. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 5 goles y ha recibido 5 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 21 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Municipal resultó vencedor por 4 a 2.

El local está en el sexto puesto con 27 puntos (7 PG – 6 PE – 5 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (8 PG – 5 PE – 5 PP).

Municipal vivirá el clásico Chapin ante Comunicaciones en la siguiente jornada. Jugarán el 15 de abril, a partir de las 20:00 horas.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Xelajú 30 18 8 6 4 12 2 Municipal 29 18 8 5 5 6 3 Comunicaciones 29 18 9 2 7 2 1 Xelajú 30 18 8 6 4 12 2 Municipal 29 18 8 5 5 6 3 Comunicaciones 29 18 9 2 7 2 6 Antigua GFC 27 18 7 6 5 6 12 Municipal 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Antigua GFC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 20: vs Guastatoya: 15 de abril – 18:00 horas

Fecha 21: vs Malacateco: 19 de abril – 19:00 horas

Fecha 22: vs Achuapa: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Municipal en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 20: vs Comunicaciones: 15 de abril – 20:00 horas

Fecha 21: vs Marquense: 18 de abril – 20:00 horas

Fecha 22: vs Mixco: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Antigua GFC y Municipal, según país