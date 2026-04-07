Comunicaciones vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Clausura

Comunicaciones recibirá a Aurora FC, en el marco de la fecha 19 del Clausura, el próximo viernes 10 de abril a partir de las 20:00 horas en el estadio .

Así llegan Comunicaciones y Aurora FC

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Clausura

Comunicaciones sacó un empate por 1 en su visita a Mictlán. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Clausura

Aurora FC viene de perder contra Antigua GFC por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 2 goles y recibieron 4.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y el marcador favoreció a Aurora FC con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el tercer puesto con 29 puntos (9 PG – 2 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (4 PG – 7 PE – 7 PP).

Comunicaciones enfrentará en la siguiente jornada a Municipal, en lo que será una nueva edición del clásico Chapin. El encuentro se jugará el 15 de abril a partir de las 20:00 horas.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Xelajú 30 18 8 6 4 12 2 Municipal 29 18 8 5 5 6 3 Comunicaciones 29 18 9 2 7 2 4 Cobán Imperial 28 18 7 7 4 8 5 Antigua GFC 27 18 7 6 5 6 1 Xelajú 30 18 8 6 4 12 2 Municipal 29 18 8 5 5 6 3 Comunicaciones 29 18 9 2 7 2 4 Cobán Imperial 28 18 7 7 4 8 5 Antigua GFC 27 18 7 6 5 6 6 Aurora FC 0 0 0 0 0 0 10 Aurora FC 19 18 4 7 7 -10 11 Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 20: vs Municipal: 15 de abril – 20:00 horas

Fecha 21: vs Guastatoya: 18 de abril – 18:00 horas

Fecha 22: vs Malacateco: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 20: vs Marquense: 15 de abril – 15:00 horas

Fecha 21: vs Mixco: 19 de abril – 13:00 horas

Fecha 22: vs Mictlán: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Comunicaciones y Aurora FC, según país