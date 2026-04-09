Fuerte multa a Xelajú MC: Concacaf sanciona al club por irregularidades durante el partido ante Monterrey

El Comité Disciplinario de la Concacaf sancionó a Xelajú MC con una multa de US$18,430, equivalente a más de Q140 mil por diversos incidentes ocurridos durante su partido ante Monterrey en el Estadio Cementos Progreso el pasado 4 de febrero, correspondiente a la fase 1 de la Copa de Campeones Concacaf 2026. El club tendrá un plazo de 60 días para saldar la deuda, con fecha límite el 7 de junio de 2026.

Las sanciones abarcan tres áreas distintas. En materia de seguridad, el organismo multó al club con US$ 8 mil por el ingreso de bombas de humo y mantas no autorizadas, así como por una revisión deficiente de los aficionados que permitió su acceso sin la debida autorización. A esto se sumó una multa adicional de US$ 10 mil por actos de vandalismo cometidos en las inmediaciones del estadio por parte de la afición superchiva, además de un pago de US$ 430 por concepto de resarcimiento de daños materiales al recinto.

En el ámbito comercial, el club también incurrió en infracciones por no proporcionar oportunamente los enlaces requeridos para los gráficos del tablero de video, por ingresar al estadio con productos de marcas no autorizadas por la Concacaf y por permitir que un jugador exhibiera un rastreador GPS con una marca comercial ajena a los patrocinadores oficiales del torneo al retirarse la camiseta durante el partido.

Una advertencia a Xelajú

La Concacaf fue clara en su resolución y advirtió al club que cualquier reincidencia podría derivar en sanciones más severas. Este nuevo castigo se suma a los antecedentes disciplinarios recientes del equipo quetzalteco, entre ellos la suspensión de tres partidos que recibió el jugador Jorge Aparicio tras un gesto polémico en la final de la Copa Centroamericana ante Liga Deportiva Alajuelense.

Para Xelajú, el golpe económico es significativo y deja en evidencia que el club deberá reforzar sus protocolos de seguridad y cumplimiento normativo si quiere seguir compitiendo en torneos internacionales sin enfrentar consecuencias de este tipo.

La organización tendrá hasta el 7 de junio para realizar el pago correspondiente a la Concacaf, quien posteriormente transferirá el monto de resarcimiento al Estadio Cementos Progreso.