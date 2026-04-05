Xelajú vence 1-0 a Malacateco y se apodera del liderato del Clausura 2026

Xelajú MC es el nuevo líder del Clausura 2026 este domingo en el Estadio Mario Camposeco. Los Superchivos de Roberto Hernández vencieron 1-0 a Malacateco con un gol de Yair Jaén al minuto 45 y alcanzaron los 30 puntos para encabezar la tabla, dejando atrás a Municipal y Comunicaciones que empatan con 29 unidades cada uno.

El partido no fue sencillo para los locales. Malacateco se defendió con orden durante gran parte del primer tiempo y no le dio espacios claros a los Superchivos, quienes tuvieron el dominio del balón pero con pocas llegadas de verdadero peligro. Sin embargo, en el tiempo de reposición del primer tiempo, Yair Jaén sacó un derechazo desde fuera del área que se coló en el marco de Miguel Jiménez para romper el empate.

En el complemento, Xelajú intentó ampliar el marcador pero Malacateco resistió con el portero Jiménez como figura, quien realizó varias intervenciones importantes para evitar que el marcador se ampliara. Los Toros de Minor Díaz no lograron generar el peligro suficiente para igualar el partido y terminaron cayendo en su visita al Mario Camposeco.

Una derrota que complica a Malacateco

Para los Toros, la derrota golpea en ambas tablas. Malacateco suma apenas 16 puntos en el Clausura y se mantiene en la undécima posición, mientras que en la tabla acumulada su situación tampoco es cómoda con 47 puntos, lo que los mantiene cerca de la zona de peligro en la recta final del torneo.

Xelajú, en cambio, cierra una jornada dominical de la mejor manera posible. Los Superchivos suman 30 puntos y se instalan en el liderato del Clausura 2026, con Municipal y Comunicaciones un punto por debajo en lo que promete ser una pelea apasionante por el título en las últimas jornadas del certamen.

La jornada 18 aún tiene dos partidos pendientes el lunes y el martes, con los duelos entre Guastatoya y Achuapa, y Mixco contra Marquense, que podrían mover aún más la tabla en ambos extremos de la clasificación.