Mictlán y Comunicaciones empatan 1-1 y le abren la puerta a sus rivales directos en la tabla acumulada

Mictlán y Comunicaciones repartieron puntos este domingo en el Estadio La Asunción en un duelo que prometía ser decisivo en la tabla acumulada y que terminó con sabor agridulce para ambos. Los Cremas abrieron el marcador al minuto 12 con un tanto de Dairon Reyes, pero los Conejos igualaron al 67 con un derechazo de Kendel Herrarte para sentenciar el 1-1 definitivo.

Comunicaciones arrancó mejor y tomó el control desde temprano. Anderson Ortiz le robó el balón a Reny Folleco y asistió a Dairon Reyes, quien definió con precisión ante la salida de John Faust para poner el 0-1 al minuto 12. Los Cremas manejaron el resultado con orden durante gran parte del primer tiempo, con Fredy Pérez como figura al rechazar varios intentos de los Conejos.

En el complemento, Mictlán salió con mayor intensidad y presionó alto buscando el empate. Al minuto 67, un centro de William Fajardo bajó a Julio Rodríguez y Kendel Herrarte apareció para sacar un derechazo que igualó el marcador, desatando la celebración local y dándole un nuevo giro al partido en los momentos finales.

El empate que complica a ambos

Tras el empate, Comunicaciones se fortaleció en defensa y resistió los ataques de Mictlán en los últimos minutos. El portero Fredy Pérez fue nuevamente figura al ganarle un mano a mano a Kendel Herrarte al minuto 90, evitando que los Conejos se llevaran los tres puntos en un final de alta tensión.

El resultado deja a ambos equipos con 49 puntos en la tabla acumulada, igualados en la séptima y octava posición. El empate les abre la puerta a sus rivales directos en la zona baja, que podrían acercarse si suman en sus próximas jornadas, lo que hace que la situación de ambos equipos siga siendo delicada en la recta final del torneo.

Fredy Pérez, figura del partido, reconoció la importancia del punto pero dejó claro que el trabajo no ha terminado. "Nosotros no vamos a estar tranquilos hasta que el torneo acabe, todos los equipos están apretando y luchando. Lamentablemente cayó el gol, pero creo que un punto es igual de importante", afirmó el portero crema, resumiendo el estado de alerta que viven ambos equipos en la recta final de la temporada.