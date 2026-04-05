“Sin ayuda se van”: la afición de Mictlán provoca a Comunicaciones antes del duelo

El ambiente previo al partido entre Mictlán y Comunicaciones en el Estadio La Asunción estuvo cargado de tensión desde antes del pitazo inicial. Los seguidores locales aprovecharon la llegada del conjunto albo para exhibir mantas con mensajes dirigidos directamente a Comunicaciones, cuestionando supuestas ayudas arbitrales a su favor en partidos anteriores.

Entre los mensajes más llamativos destacó la frase "Sin ayuda se van", una alusión directa a declaraciones del jugador de Cobán Imperial Janderson Pereira, además de imágenes satíricas que generaron polémica en las afueras e interior del recinto. Incluso se colocó una representación burlesca recordando un penal polémico del partido anterior que involucró al árbitro Mario Escobar.

El club mictleco había pedido el apoyo de su afición con un mensaje previo al encuentro. "Este domingo tenemos una cita que no se puede dejar pasar. La energía, los gritos y el aliento de nuestra afición son el motor que nos impulsa en cada jugada", publicó Mictlán, convocando a sus seguidores a llenar el estadio en un duelo que ambos equipos afrontan igualados en la tabla acumulada.

Asi recibieron a Comunicaciones en su llegada a Mita. pic.twitter.com/950QVGtfxE — Fabian Pineda (@Fabian_pr7) April 5, 2026

Tensión dentro y fuera del estadio

La situación no quedó solo en las afueras del recinto. Dentro del estadio también se colocaron mantas en la malla perimetral con mensajes polémicos, lo que obligó al árbitro Walter López a intervenir y solicitar su retiro antes del inicio del partido para cumplir con el reglamento de competencia. El inicio del encuentro se demoró precisamente por esta situación.

En lo deportivo, Comunicaciones llega con la obligación de sumar tras cortar su racha negativa en la jornada anterior. El equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa necesita alejarse de la zona de peligro en la tabla acumulada, donde ambos equipos están igualados con 48 puntos cada uno.

Mictlán, por su parte, buscará aprovechar la localía y el calor de su afición para complicar a los Cremas en un duelo que va mucho más allá de los tres puntos y que podría ser determinante en la lucha por la permanencia en las últimas jornadas del torneo.