Mictlán vs. Comunicaciones: así se jugará el duelo clave por la tabla acumulada en la jornada 18

Mictlán y Comunicaciones protagonizan este domingo uno de los partidos más importantes de la jornada 18 del Torneo Clausura 2026. El duelo abre la jornada dominical en el Estadio La Asunción a las 15 horas y tiene un peso especial en la tabla acumulada, donde ambos equipos se encuentran igualados con 48 puntos cada uno en el séptimo y octavo lugar respectivamente, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo con implicaciones claras en la lucha por la permanencia.

Mictlán llega en condición de local con 24 puntos en el Clausura 2026, lo que le da una ligera ventaja, aunque los Conejos vienen golpeados tras la goleada 8-2 que sufrieron ante Antigua GFC en la jornada anterior. El conjunto dirigido por Gabriel Álvarez necesita recuperar la confianza y los tres puntos en casa para alejarse de la zona de peligro en la tabla acumulada.

Comunicaciones, por su parte, llega con la moral alta tras vencer 1-0 a Mixco en la jornada anterior, resultado que cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas. Los Cremas de Marco Antonio Figueroa marchan segundos en el Clausura con 28 puntos y llegan con el impulso de esa victoria y con la necesidad de seguir sumando para consolidar su posición en la tabla acumulada.

Una jornada que se completa el martes

El partido entre Mictlán y Comunicaciones es el segundo encuentro de una jornada 18 que se extenderá durante varios días. Municipal enfrentará a Cobán Imperial este domingo a las 18 horas, mientras que Xelajú MC recibirá a Malacateco a las 20 horas. Los compromisos restantes de la fecha se disputarán el lunes y el martes, completando así una jornada que promete seguir moviendo la tabla en todos sus extremos.

Con ambos equipos igualados en la tabla acumulada, el resultado de este domingo podría ser determinante en el panorama de la recta final del torneo. Un triunfo de Mictlán en casa le daría un respiro importante, mientras que una victoria de Comunicaciones los alejaría aún más de los puestos de descenso y complicaría la situación de los Conejos.