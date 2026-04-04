Aurora FC vs Antigua GFC: horario y detalles de la jornada 18 de Liga Nacional de Guatemala

El torneo Clausura de la Liga Nacional de Guatemala no tuvo mayor descanso por Semana Santa y este sábado 4 de abril de 2026 iniciará la jornada 17 con un intenso duelo en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán.

En el coloso del lago, el Aurora FC, que viene de lograr un empate de oro como visitante ante Cobán Imperial, regresa a casa con el objetivo de volver al triunfo y mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la fase final y pelear por el título.

Actualmente, el equipo dirigido por Saúl Phillip ocupa la décima posición con 19 puntos, por lo que sumar de a tres en casa es prácticamente una obligación.

Enfrente estará el Antigua GFC, que llega en racha positiva tras superar un inicio complicado en el certamen. El conjunto bicampeón, bajo la dirección de Mauricio Tapia, viene motivado luego de una goleada histórica ante Atlético Mictlán (8-2), y buscará mantener el impulso con otro resultado favorable.

Los coloniales se encuentran en zona de clasificación y ocupan la sexta posición con 24 puntos, con opciones de escalar incluso hacia la cima tras haber salido del fondo de la tabla.

Este será el único partido del sábado, mientras que el resto de la jornada se disputará entre el domingo 4, lunes 5 y martes 6 de abril.