Fútbol Nacional

Primera División: Sacachispas vive crisis interna, despide jugadores y aún pelea por clasificar

El club de Primera División es penúltimo del Grupo B y, a dos jornadas del cierre, anuncia la salida de cinco jugadores y la renuncia de otro en plena crisis deportiva.

Sacachispas marcha en la penúltima posición del Grupo B con apenas 18 puntos, en una situación comprometida a falta de dos jornadas. (Foto Prensa Libre:CSD Sacachispas).

Sacachispas vive uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. A falta de dos jornadas para el cierre de la fase clasificatoria del Torneo Clausura 2026, el club anunció oficialmente la salida de cinco jugadores que no continuarán en el plantel, decisión tomada tras una evaluación del rendimiento del equipo durante la temporada. Los jugadores desvinculados son Kleyman Moscoso, Iker Rodas, Estuardo Rodas, Ludvin Reyes y Jorge Laparra.

A estas bajas se suma la renuncia del jugador Gerson Tinoco, quien presentó su dimisión de forma oficial al club. La institución confirmó la salida del futbolista, le agradeció el compromiso demostrado durante su etapa en el club y le deseó éxitos en sus próximos proyectos, completando así un total de seis jugadores que dejan el equipo en plena recta final del torneo.

El contexto deportivo explica las decisiones. Sacachispas marcha en la penúltima posición del Grupo B con apenas 18 puntos, en una situación comprometida a falta de dos jornadas. En la tabla del grupo solo clasifican seis equipos a la siguiente fase y el club mutero se encuentra fuera de esos puestos, lo que hace prácticamente imposible su avance.

La afición se hace escuchar

La frustración de los aficionados de Sacachispas no tardó en manifestarse. Tras la derrota 2-1 ante Iztapa en la jornada 16, los seguidores del club colgaron carteles en las afueras e interior del Estadio Las Victorias, expresando claramente su inconformidad con los resultados del equipo a lo largo de la temporada.

Sacachispas es uno de los clubes más populares de la Primera División, lo que hace que cada tropiezo se sienta con mayor intensidad entre su afición. La presión de las gradas y la situación en la tabla han llevado a la directiva a tomar decisiones drásticas en un intento de reaccionar antes de que termine el torneo.

Con dos jornadas por delante y la clasificación prácticamente fuera de alcance, el club deberá cerrar la temporada de la mejor manera posible mientras trabaja en la planificación de lo que viene, con una plantilla que ya ha sufrido cambios importantes en los últimos días.