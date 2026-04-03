Clausura 2026: así marcha la tabla acumulada tras disputarse la jornada 17 del torneo

La jornada 17 del Torneo Clausura 2026 dejó resultados que sacudieron la tabla en todos sus extremos. El partido más llamativo de la fecha fue la goleada 8-2 de Antigua GFC sobre Atlético Mictlán en el Estadio Pensativo, una auténtica exhibición del bicampeón nacional que resolvió el partido en los primeros 15 minutos con cuatro goles ante un Mictlán completamente desbordado.

El otro resultado de impacto lo protagonizó Marquense, que venció 1-0 a Xelajú MC en el Estadio Marquesa de la Ensenada con un gol de penal de Diego Casas al minuto 44, metiendo presión directa a sus rivales en la lucha por la permanencia. Los Leones aguantaron el dominio superchivo con dos bloques defensivos bien ordenados y aprovecharon el balón parado para llevarse tres puntos vitales en la pelea por salir de la zona de descenso.

Comunicaciones, por su parte, cortó su mala racha al vencer 1-0 a Mixco con gol de Dairon Reyes desde el punto penal, poniendo fin a cuatro derrotas consecutivas que los habían acercado peligrosamente a la zona de peligro en la tabla acumulada. Malacateco también sumó tres puntos al vencer 1-0 a Guastatoya, resultado que tiene implicaciones directas en la parte baja de la clasificación.

Los resultados de la jornada 17

Cobán Imperial 0-0 Aurora FC

Antigua GFC 8-2 Atlético Mictlán

Marquense 1-0 Xelajú MC

Achuapa 1-2 Municipal

Comunicaciones 1-0 Deportivo Mixco

Malacateco 1-0 Guastatoya

Así marcha la tabla acumulada

En lo más alto continúa Municipal con 76 puntos, seguido de Mixco con 70 y Antigua GFC con 66. Aurora FC se mantiene cuarta con 58 unidades, mientras que Xelajú MC aparece quinto con 55 puntos. Cobán Imperial es sexto con 50, mientras que Mictlán y Comunicaciones comparten el séptimo y octavo lugar con 48 puntos cada uno.

En la zona de peligro, Guastatoya y Achuapa siguen siendo los dos equipos en zona de descenso directo con 43 y 40 puntos respectivamente. Malacateco suma 47 y Marquense 47 también, por lo que la diferencia entre los equipos en zona de peligro y los que están por encima es mínima, lo que garantiza tensión máxima en las últimas jornadas del torneo.