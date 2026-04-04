Aurora cae 0-2 ante Antigua GFC en casa y se aleja de la zona de clasificación

Aurora FC no pudo aprovechar su condición de local y cayó 0-2 ante Antigua GFC en el Estadio Guillermo Slowing en la jornada 18 del Torneo Clausura 2026. Los Patas Amarillas se llevaron los tres puntos pese a jugar con diez jugadores desde el minuto 40, cuando Edgard Camargo recibió la tarjeta roja directa por una entrada fuerte por detrás, en lo que fue una victoria de enorme valor para los coloniales.

El partido arrancó con Antigua tomando el control desde los primeros minutos y manteniendo al Aurora encerrado en su propio campo durante gran parte de la primera mitad. Sin embargo, los locales fueron creciendo con el paso del tiempo y al minuto 44 estuvieron cerca de adelantarse cuando un remate de Jorge Ticurú se estrelló en el travesaño. El primer tiempo terminó sin goles pese al dominio visitante y la gran oportunidad aurinegra.

En el complemento, Antigua siguió insistiendo y los cambios dieron sus frutos. Al minuto 74, Kevin Macareño aprovechó un error de Daniel Baján para conectar un centro de Castañeda y abrir el marcador en su aparición número 57 con el club, anotando su gol número 15. El segundo tanto llegó al minuto 89 cuando Castañeda se internó por la izquierda y cruzó para sentenciar el 0-2 definitivo.

Así quedan las posiciones

Con este triunfo, Antigua GFC sube al quinto lugar provisional del Clausura 2026 con 27 puntos, a solo un punto de los líderes. Los coloniales siguen en racha tras la goleada 8-2 ante Mictlán en la jornada anterior y se perfilan como uno de los equipos más en forma del torneo en la recta final del certamen.

Aurora FC, en cambio, se queda en la décima posición con 19 puntos, ahora a cinco unidades de la zona de clasificación. La derrota complica seriamente las aspiraciones del conjunto aurinegro en el Clausura 2026 y obliga al equipo a ganar en los próximos compromisos si quiere mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente fase.

El resultado también tiene implicaciones en la tabla acumulada, donde Aurora sigue en una posición cómoda con 58 puntos, mientras que Antigua GFC continúa escalando posiciones con 66 unidades, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del fútbol guatemalteco en lo que va de temporada.