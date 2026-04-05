Municipal tropieza en casa y Cobán Imperial alarga su racha sin victorias

Municipal no pudo en casa. Los Rojos de Mario Acevedo igualaron 0-0 con Cobán Imperial este domingo en el Estadio Manuel Felipe Carrera en la jornada 18 del Torneo Clausura 2026, en un partido que tuvo intensidad y ocasiones pero que no encontró el gol en ninguno de los dos arcos. El resultado le impide a los escarlatas consolidarse en lo alto del certamen con varias jornadas aún por disputarse.

El partido arrancó con Municipal tomando la iniciativa y generando peligro desde temprano. Alejandro Cabeza y Rudy Muñoz tuvieron las llegadas más claras de los escarlatas en la primera mitad, pero el portero Tomás Casas respondió con solidez en cada ocasión. Cobán, por su parte, tuvo su oportunidad más clara al minuto 29 cuando Uri Amaral quedó frente a Braulio Linares pero falló el remate estando solo ante el portero local.

En el complemento, Municipal siguió buscando el gol con centros por elevación y combinaciones por banda, pero la zaga cobanera mantuvo la concentración y cerró todos los espacios. La jugada más polémica llegó al minuto 78 cuando el árbitro señaló penal para Municipal por mano de Marco Tulio Rivas, pero Erik López estrelló el balón en el travesaño al minuto 80, desperdiciando la mejor oportunidad de los escarlatas para llevarse los tres puntos.

Con este empate Municipal se mantiene primero en el Clausura con 29 puntos, igualado con Comunicaciones que también suma 29 unidades. Cobán Imperial sube al tercer lugar con 28 puntos tras sumar un punto importante en su visita al Manuel Felipe Carrera.

Antigua GFC y Xelajú MC aparecen cuartos y quintos con 27 puntos cada uno, lo que hace que cinco equipos estén separados por apenas dos puntos en la pelea por el liderato, con varias jornadas aún por disputarse en la recta final del certamen.

En la tabla acumulada, Municipal continúa sólido en el primer lugar con 77 puntos, pero el empate le impide ampliar su ventaja sobre sus perseguidores. La jornada 18 aún tiene partidos pendientes el lunes y el martes, por lo que el panorama podría cambiar antes de que arranque la siguiente fecha.