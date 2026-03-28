Aficionados de Xelajú atacan el bus de Guastatoya previo al partido de la jornada 16

Lo que debía ser una noche de fútbol en el Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango se convirtió en un episodio de violencia. Aficionados de Xelajú MC atacaron el autobús en el que viajaba la delegación de Guastatoya y agredieron a jugadores y miembros del cuerpo técnico a su llegada a la ciudad, en un incidente que provocó la postergación del partido correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura 2026, programado inicialmente para las 8:00 PM.

El propio club Guastatoya difundió fotografías y videos en sus redes sociales que muestran la gravedad de lo ocurrido. En las imágenes se aprecian moretones y cortadas en varios jugadores, además de los daños al autobús de la delegación, cuya ventana fue destrozada con una piedra que también quedó registrada en las fotografías publicadas por el equipo.

Uno de los casos más preocupantes es el del preparador físico Rodolfo, quien sufrió una herida en la cabeza. El club difundió un video donde se puede apreciar la gravedad de la lesión. Hasta el momento se espera el reporte oficial sobre el estado de los jugadores y miembros del cuerpo técnico afectados por la agresión.

El duelo era uno de los más atractivos de la jornada. Xelajú MC, líder del Clausura 2026 con 26 puntos bajo la dirección de Roberto Hernández, recibía a Guastatoya, que llegaba en la octava posición de la tabla con 20 unidades y necesitaba los puntos para no alejarse de la zona de clasificación.

Lo ocurrido antes del partido superó cualquier consideración deportiva. Según los video publicados por el club, el propio técnico Pablo Centrone y algunos jugadores de Guastatoya bajaron del autobús intentando calmar la situación, pero los aficionados respondieron con más golpes, agravando aún más el incidente y poniendo en riesgo la integridad de toda la delegación visitante.

Las autoridades y los organismos del fútbol guatemalteco deberán pronunciarse sobre lo ocurrido y determinar las sanciones correspondientes por unos hechos que no tienen cabida dentro ni fuera de un estadio. Por el momento, el partido permanece postergado y su celebración está en peligro, a la espera de que se aclare la situación y se garantice la seguridad de todos los involucrados.