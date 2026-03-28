Municipal vence en su casa 1-0 a Malacateco con gol de José Carlos Martínez

Municipal se impuso 1-0 a Malacateco este sábado en el Estadio Manuel Felipe Carrera en la jornada 16 del Torneo Clausura 2026. El único gol del partido llegó al minuto 19 por medio de José Carlos Martínez, quien aprovechó un centro de John Méndez desde la izquierda para cabecear con facilidad ante la pasividad de la defensa de Malacateco y anotar su gol número 98 en la Liga Nacional.

El partido arrancó con Municipal tomando la iniciativa desde los primeros minutos, aunque Malacateco intentó proponer desde temprano. Al minuto 9, los Toros estuvieron cerca de adelantarse con un cabezazo de Matías Roskopf que se estrelló en el poste, lo que dejó claro que el encuentro no sería tan sencillo como la diferencia entre ambos equipos en la tabla podía hacer suponer.

Sin embargo, la mayor claridad ofensiva fue de los Rojos. Al minuto 20, tras un cambio de frente preciso, John Méndez centró desde la izquierda y José Carlos Martínez se anticipó a la defensa fronteriza para cabecear con comodidad y poner el 1-0, gol que resultaría definitivo para el marcador final.

En el complemento, Malacateco salió con mayor intensidad en busca del empate y generó sus mejores llegadas del partido. Al minuto 36, Gabino Vásquez sacó un remate que obligó a Braulio Linares a una espectacular atajada, y al 51, Nelson Andrade probó con un zurdazo que el guardameta escarlata volvió a contener con autoridad.

La tarea de Municipal se complicó al minuto 62, cuando Rodrigo Saravia vio la segunda tarjeta amarilla y dejó al equipo con diez jugadores. La superioridad numérica de Malacateco generó preocupación en el bando escarlata, pero los Toros no lograron traducirla en peligro real sobre el arco de Linares, que terminó siendo el gran figura de los Rojos en la segunda mitad.

Con el marcador sin moverse, Municipal supo administrar la ventaja pese a la inferioridad numérica y aguantó el resultado hasta el pitazo final, sumando tres puntos importantes en condición de local que lo mantienen en la pelea por los primeros puestos del certamen.

Con este triunfo, Municipal sube a la cuarta posición del Clausura 2026 y alcanza los 25 puntos, acercándose al grupo de líderes conformado por Xelajú, Cobán y Mixco, que tienen 26 unidades cada uno. Malacateco, por su parte, se queda en el último lugar de la tabla con 13 puntos y sigue sin salir de los puestos de peligro.