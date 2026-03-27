Liga Nacional: Así se disputará la jornada 16 del Clausura 2026, con Marquense recibiendo a Comunicaciones

El certamen nacional regresa este fin de semana, tras una larga pausa de una semana, con la disputa de la jornada 16 del Torneo Clausura, que promete intensidad en los seis encuentros programados. Todos los partidos se jugarán entre el sábado 28 y el domingo 29, con duelos de alto calibre en los que los 12 equipos buscarán sumar tres puntos clave en esta fase del campeonato.

La jornada arrancará el sábado en el estadio Santo Domingo de Guzmán, donde el Deportivo Mixco recibirá en casa a Antigua GFC. El encuentro se perfila parejo, ya que ambos equipos han venido en alza durante las últimas jornadas y buscarán seguir ganando para acercarse a los primeros lugares de la tabla. El partido se disputará a las 15.00 horas. El cuadro chicharronero ocupa la cuarta posición, mientras que los coloniales marchan en el sexto lugar.

El segundo compromiso del día se jugará en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, a las 18:00 horas donde Municipal, que no atraviesa su mejor torneo bajo la dirección de Mario Acevedo, recibirá a Malacateco. Los toros atraviesan un mal momento: están comprometidos en la tabla acumulada, se ubican en la novena posición, a solo tres puntos del descenso, y además son últimos en el Clausura 2026. Por ello, buscarán sumar como visitantes. En contraste, los escarlatas intentarán aprovechar la localía para sumar tres unidades y acercarse a la cima del certamen.

Para cerrar la jornada sabatina, el líder del campeonato el cuadro del Xelajú MC, que asumió el primer lugar en la fecha anterior tras una serie de combinaciones, recibirá en casa a Deportivo Guastatoya en el estadio Mario Camposeco. El conjunto pecho amarillo, aunque por ahora está fuera de la zona de descenso, sigue inmerso en la lucha por evitar perder la categoría. El encuentro está programado para las 20.00 horas, en Quetzaltenango.

El domingo se disputarán los otros tres partidos de la fecha. A las 11.00 horas, en el estadio Guillermo Slowing, Aurora, necesitado de sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación, recibirá a Achuapa, que atraviesa una grave crisis por el descenso. Los cebolleros son últimos en la tabla acumulada y suman seis derrotas consecutivas, por lo que ambos equipos buscarán con urgencia las tres unidades.

Más adelante, a las 15.00 horas, en el estadio La Asunción, Atlético Mictlán será local ante Cobán Imperial. Los conejos intentarán conseguir la victoria para seguir alejándose de la zona de peligro que aún los amenaza, mientras que los príncipes azules buscarán sumar como visitantes y esperar una combinación de resultados que les permita volver a lo más alto del campeonato.

La jornada finalizará con uno de los partidos más atractivos de la fecha. A las 19.00 horas, en el estadio Marquesa de la Ensenada, el conjunto deMarquense recibirá a Comunicaciones en un duelo directo por la permanencia en la máxima categoría.

Los leones buscan salir de la zona de descenso, mientras que el conjunto crema intentará reencontrarse con la victoria, tras acumular tres derrotas consecutivas en una semana para el olvido, resultados que lo han vuelto a meter en la lucha por no descender. Una victoria como visitante sería clave para los albos, con el objetivo de volver a alejarse de la zona comprometida.