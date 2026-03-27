¿Cuándo pelea Léster Martínez otra vez? Esto se sabe de su primera defensa del título

El boxeador guatemalteco Léster Martínez escribió una noche mágica el sábado 21 de marzo de 2026, al consagrarse como campeón mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras derrotar al estadounidense Immanuel Aleem en 12 aguerridos asaltos en San Bernardino, California.

Martínez estuvo respaldado por miles de guatemaltecos, que llenaron el National Orange Show Event Center y fueron testigos de una hazaña histórica que inscribe en letras doradas el nombre del boxeo guatemalteco.

Tras la conquista, el campeón regresó de forma discreta a Guatemala, evitando anunciar su llegada. Su prioridad era clara: reencontrarse con su familia y tomar un merecido descanso luego de semanas de alta exigencia rumbo a la pelea.

“Estoy muy contento de estar de regreso en mi tierra. La decisión de volver sin avisar fue personal. Solo quería venir tranquilo, ver a mi familia y descansar. Veníamos muy desgastados física y mentalmente”, expresó.

El pugilista también fue contundente sobre su presente inmediato: desconexión total del boxeo.

“No quiero saber nada de boxeo por unos días. Solo quiero descansar, recargar energías y compartir con mi familia, ir a mi casa en San Benito, Petén y convivir con mi gente”, afirmó.

Rumbo a la primera defensa

Tras el descanso, Martínez retomará su preparación con trabajos de activación física y rutinas diseñadas por sus entrenadores Esaú Diéguez y BoMac McIntyre.

El plan apunta a que el campeón regrese a Estados Unidos en mayo para iniciar su campamento, enfocado en llegar en plenitud a su primera defensa del título mundial.

El rival aún está en evaluación, pero suena con fuerza el nombre del dominicano Carlos Adames. La pelea número 22 de Martínez podría disputarse el 28 de agosto en Los Ángeles, coincidiendo con el ambiente de la tradicional Feria Chapina.

Además, el equipo busca un escenario con capacidad mínima de 15 mil personas, tras el rotundo éxito de su combate anterior, donde miles de aficionados se quedaron sin poder ingresar.

El sueño: campeón absoluto

La ruta de Léster Martínez no se detiene. Su siguiente gran objetivo es convertirse en campeón absoluto de los supermedianos, un título que actualmente posee el francés Christian Mbilli, quien podría enfrentarse al mexicano Saúl Canelo Álvarez.

De ese eventual cruce saldría el futuro rival del guatemalteco, en una historia que apenas comienza, pero que ya tiene tintes de gloria, ambición y legado para el deporte nacional.